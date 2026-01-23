Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione

I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visioneTUTTO mercato WEB
Marco Conterio
Oggi alle 00:01Editoriale
Marco Conterio

Uno scatto di Mirwan Suwarso, Presidente del Como, è l'esatta istantanea della filosofia e della mentalità di una delle più splendide realtà del nostro calcio. Cesc Fabregas che, sul volo di ritorno da una trasferta, alle 2 di notte, è al computer a studiare. A migliorare. A perfezionare. A ritoccare. Lo spagnolo è il workaholic perfetto per una società sì ricchissima ma con idee chiare, con un piano che per adesso nessuno nella storia del nostro pallone ha messo in atto. Ribaltare il paradigma: investire, sforare i limiti, spendere, spendere, spendere, finanziare e rifinanziare per poi far fronte a quel che sarà dal futuro. Ai paletti imposti dalla Uefa e al Fair Play Finanziario. Alla costruzione di un settore giovanile. Dello stadio. Benvenuti a Como, dove tutto funziona al contrario, dove tutto funziona davvero. Ma fino a quando?

I conti del Como
Eccola, la domanda da cui partire. Fino a quando funzionerà, fino a quando la società potrà costruire senza doversi scontrare con il FFP della UEFA? Andiamo con ordine. La società è di proprietà dei fratelli Hartono, indonesiani, tra le più ricche famiglie al Mondo. Che per il Como ha speso, a sommi capi, quasi 400 milioni di euro fino all'ottobre 2025. Coprendo perdite, acquistando giocatori, facendo aumenti di capitale: 107 milioni di euro sono stati spesi per l'ultima campagna acquisti. Il monte ingaggi stimato a 86 milioni di euro pone il Como al nono posto in Serie A. Per capirci: dalla stagione 2020/2021 all'ultima estate, il Como è stata la quarta società ad aver investito maggiormente sul mercato. E' chiaro che, grazie a una proprietà capace di aumentare costantemente il capitale, il debito netto resti sempre basso (17 milioni) e che resti comunque liquidità in cassa. Ma basterà?

Il progetto, Como Ventures, lo stadio
In una città da neppure 85mila persone, senza una storia calcistica da alti livelli, fare calcio come un top club sembra un'utopia. Il progetto degli Hartono guidato da Suwarso è quello di rendere Como e il Como un'unica entità. Il primo grande polo di calcio e turismo che vadano in simbiosi del Mondo. Tutto ruota attorno al Lago di Como, zona ricca, d'affari, affaristi, jet set, imprenditori. Como Ventures rappresenta al meglio quel che è la filosofia del club, ovvero una piattaforma di startup e investimenti gestita da The Players Fund, la più grande società di venture capital al mondo guidata da atleti. Incrociare i diversi mondi, Suwarso è stato chiaro in una recente intervista: adesso il bilancio del club è in rosso (171 milioni di perdite negli ultimi tre anni, ndr) perché il club ha diviso l'operatività in nove compagnie diverse, magari a un certo punto le consoliderà per arrivare ad avere profitti. L'obiettivo è farlo entro due anni. Il punto è che per adesso la fonte principale degli incassi resta sempre quella dei diritti tv (63%) e che lo scorso anno le revenues sono state le terzultime della massima serie. Lo stadio? Il progetto per una nuova casa è già partito, per adesso gli incassi del botteghino portano al Como 6 milioni di euro all'anno, nell'ultima stagione superiore solo a cinque società. L'aumento dei prezzi (soprattutto per la VIP zone) e dell'appeal del club porterà certamente a un aumento degli incassi ma non per sistemare i bilanci. Il nuovo stadio? Sarà necessario che il nuovo Sinigaglia (l'idea è che sia completato per il 2028) porti introiti grazie anche all'indotto di alberghi e attività commerciali. Sarà abbastanza?

Il Fair Play Finanziario
Già. Perché poi veniamo al dunque. Il Fair Play Finanziario della UEFA. Nell'ultimo triennio, le perdite (prima delle tasse) sono stimate tra i 150 e i 170 milioni di euro che, grazie alle iniezioni di capitale, possono essere ridotte in un intorno che va tra i 90 e i 100 milioni di euro. Considerato il bilancio del Como, il paletto massimo della UEFA può esser considerato inferiore, del 30% circa (sui 60 milioni). Il break-even è stato sempre sforato nell'ultimo triennio, e a questo va aggiunto anche l'indice del costo del lavoro allargato e il costo complessivo della squadra. Il Como, fatti i debiti conti, è ben distante (c'è chi stima di oltre il 100%) dai paletti del FFP. E allora? Cosa potrebbe accadere se il Como dovesse qualificarsi per una competizione UEFA? Intanto c'è una risorsa alla quale il club degli Hartono e del Presidente Suwarso non ha ancora attinto. La cessione dei calciatori. Per adesso vendere non è stato mai contemplato, ma nessuno sta spiegando che il Como non ha 'speso' tutti questi milioni. Li ha investiti. Perché la strategia di Suwarso, di Ludi e di Fabregas, ha portato a un chiaro risultato: quanti dei giocatori presi dal Como negli ultimi anni hanno visto aumentare il proprio valore? Quanti diminuire? La risposta è presto data. Il Como si è creato una lunghissima lista di plusvalenza grazie a un progetto visionario. Con la UEFA il settlement agreement sembra una delle strade possibili ma evidentemente il Como era già andato oltre nella propria visione. Como come centro gravitazionale di calcio e turismo, come un'unica entità. Lo stadio. Il Lago. E poi Fabregas, che alle 2 di notte lavora, anche per questo. Perché sembra solo l'inizio...

Articoli correlati
Como, Suwarso esalta lo stakanovista Fabregas (in aereo): "Le 2 di notte e sta ancora... Como, Suwarso esalta lo stakanovista Fabregas (in aereo): "Le 2 di notte e sta ancora lavorando"
"Così gli do altro di cui parlare": polemiche risultatisti e giochisti, Fabregas... "Così gli do altro di cui parlare": polemiche risultatisti e giochisti, Fabregas se la ride
Vittoria e dominio sulla Lazio. L'apertura de La Provincia: "Adesso il Como sta da... Vittoria e dominio sulla Lazio. L'apertura de La Provincia: "Adesso il Como sta da Papa"
Altre notizie Editoriale
I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani... I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo... Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti... Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia... Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un... Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti,... Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il... Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti... Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Non basta Giovane, il Napoli vuole anche Cambiaghi: il Bologna però non farà sconti
3 Corsa al 5° posto Champions, vittoria pesante della Roma ma siamo ancora indietro nel ranking
4 23 gennaio 2020, la Fiorentina cede Pedro al Flamengo. Dopo soli 59 minuti giocati
5 Lo Spezia prepara il ritorno di Maggiore: il centrocampista in arrivo dal Bari
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Immagine top news n.1 Milan, ora il rinnovo di Maignan è davvero vicinissimo: risolti i dettagli sulle commissioni
Immagine top news n.2 Napoli, che tegola: Neres rischia 2 mesi di stop. Possibile lesione al tendine per il brasiliano
Immagine top news n.3 Napoli, affondo per Giovane e sorpasso alla Lazio: Manna punta a chiudere nelle prossime ore
Immagine top news n.4 Ultimatum della Juventus per En-Nesyri: ecco l'offerta definitiva al Fenerbahçe
Immagine top news n.5 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine top news n.6 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.7 La Juve alza l'offerta per En-Nesyri: i dettagli della proposta economica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.2 L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"
Immagine news Serie A n.3 Morabito: "Juve, En-Nesyri operazione interessante. E su Sarri e la Lazio dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giovane verso il Napoli, Montolivo: "Dovrà adattarsi a Conte". Quagliarella: "Mi ricorda Muriel"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini invoca il mercato: "Rensch in attacco, siamo ancora in emergenza"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Miranda: "Stiamo uniti come dice Italiano. Torneranno i momenti positivi"
Immagine news Serie A n.4 Pisanu difende Piccoli: "Ha attenuanti, coinvolto in una situazione pesante alla Fiorentina"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Gilardino verso l'Inter: "Valuterò Akinsanmiro. La squadra è in fiducia e stimolata"
Immagine news Serie A n.6 Non basta Giovane, il Napoli vuole anche Cambiaghi: il Bologna però non farà sconti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo Spezia prepara il ritorno di Maggiore: il centrocampista in arrivo dal Bari
Immagine news Serie B n.2 Colpo del Pescara, Sebastiani riporta in Abruzzo Gastón Brugman
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, è fatta per Vicari del Bari: trattativa in dirittura d'arrivo
Immagine news Serie B n.4 Monza, sirene dal Belgio per Carboni: il difensore nel mirino dell'Anderlecht
Immagine news Serie B n.5 Pisa, Durmush e Raychev rientrano alla base e saranno girati nuovamente in prestito
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, nuovi contatti con Alessio Cragno: il portiere è svincolato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Immagine news Serie C n.2 Ternana: "Pronti al ricorso al Collegio di Garanzia per il -5 in classifica"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, altro addio: Di Noia passa al Catania, domani le visite mediche
Immagine news Serie C n.4 Livorno, saluta Alessandro Calvosa: il terzino passa in prestito al Chieti
Immagine news Serie C n.5 Forlì, dal Ravenna arriva in prestito il giovane attaccante Abdel Zagre
Immagine news Serie C n.6 Catania, Manganaro scende di categoria e va in prestito all'Enna Calcio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.4 Alisha Lehmann: "In Inghilterra mi sento a casa. Ma dal Como Women mi porto tante cose belle"
Immagine news Calcio femminile n.5 Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?