Pisa, Moreo: "Voglio salvare questa squadra, ecco cosa mi chiede Gilardino"

Stefano Moreo, attaccante del Pisa, è stato intervistato da DAZN al termine della gara persa 6-2 con l'Inter, nella quale ha segnato la sua seconda doppietta stagionale: "Sul primo gol ho visto la palla che arrivava e il portiere fuori, sono contento che sia entrata dentro".

Come ti trovi in questa posizione?

"Mi sto trovando bene in questo ruolo di seconda punta, lo faccio da qualche anno e provo a creare spazio per la prima punta: sono abbastanza veloce negli inserimenti e posso mettere in difficoltà le difese arrivando in corsa. Gilardino mi chiede di esprimere al meglio le mie qualità e di attaccare bene l'area".

Lasciare il Pisa è una possibilità?

"No, assolutamente. Sono un giocatore del Pisa e voglio salvarlo, al momento penso solo a loro".