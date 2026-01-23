Live TMW Pisa, Moreo: "Dopo il rigore è subentrata un po' di paura, pensiamo al Sassuolo"

Il Pisa crolla 6-2 a San Siro. In conferenza stampa interviene il giocatore del Pisa Stefano Moreo, autore dell’illusoria doppietta che ha aperto al gara

Come commenti la gara?

“Il rigore ha dato una carica all'Inter, forse in noi è subentrata un po' di paura. Poi loro si muovevano un sacco e arrivavano tant cross. Il problema è che nel secondo tempo abbiamo mollato e non possiamo permettercela, dovevamo tenerla in equilibrio. Invece troppe palle perse, il risultato forse è eccessivo".

Come si approcciano le prossime settimane?

"Dobbiamo far capire ai giovani che bisogna mantenere la categoria. Se si perde palla bisogna correre a tremila. Il mister saprà come affrontare questa settimana, dobbiamo pensare al Sassuolo".

Quanto c'è di Gilardino nella tua crescita?

"Cè tanto, come tanto mi hanno dato tutti gli allenatori. Ho avuto le mie occasioni e le ho sfruttate. Peccato per com'è andata".

Cosa pensi dei tifosi?

"I nostri tifosi sono incredibili come sempre. Ramanzina ai giovani? Oggi è andata così ma il gruppo è molto forte".

Come mai la squadra ha staccato la spina?

"Non lo so, è quello che ci siamo chiesti. Siamo andati in avanti e poi abbiamo preso troppi contropiedi. Penso che dei rinforzi arriveranno".

Tornando sui gol, ci racconti il primo?

"Su quella palla non ho pensato a niente, ho detto "tiro". Gol incredibile e non ci credevo sul secondo".