Harrison alla Fiorentina, il suo ex presidente: "Ricorda Giaccherini. E lo voleva Conte"

La Fiorentina si appresta a chiudere un altro colpo sul mercato di gennaio con l'imminente arrivo di Jack Harrison dal Leeds in prestito con diritto di riscatto. Per approfondire la figura dell'esterno inglese, il portale specializzato Firenzeviola.it ha intervistato Andrea Radrizzani, suo ex presidente al Leeds.

Radrizzani introduce così Harrison, fornendone un primo identikit di carattere umano, tecnico e tattico: "Jack è innanzitutto un bravissimo ragazzo, una persona positiva e un professionista serio. È sempre disciplinato, attento alle regole e molto concentrato. Oltre a questo, è anche un ottimo giocatore: soprattutto negli anni con Marcelo Bielsa al Leeds ha raggiunto le sue migliori performance. Ha interpretato il ruolo di ala in senso moderno, coprendo tutta la fascia, sia destra che sinistra".

Quindi prosegue l'ex presidente del Leeds nel racconto di Harrison, provando a immaginarsi il suo impatto nella Fiorentina: "Sono convinto che in poche settimane potrà tornare ai suoi livelli. In Serie A, con un ritmo decisamente inferiore rispetto alla Premier, potrà farsi valere. L’estate scorsa avevo già cercato di consigliare il suo agente per portarlo in Italia, quindi sono contento che questa opportunità sia arrivata, soprattutto in una piazza come Firenze".

In passato tra l'altro Harrison avrebbe potuto giocare anche per grandissime squadre. Lo racconta Radrizzani: "Abbiamo avuto per molto tempo svariati club di prima fascia interessati a lui. Il Newcastle era molto vicino, ma anche il Tottenham nell’era di Antonio Conte lo ha valutato seriamente. Per noi, però, era difficile sacrificarlo perché è sempre stato un giocatore utile, capace di giocare su entrambe le fasce, sempre disponibile e quasi mai infortunato. Anche questo è un aspetto molto importante". Conclusione con un paragone: "Ricorda il miglior Giaccherini".