Hasta la victoria... al 45': Che Adams manda il Torino negli spogliatoi in vantaggio sulla Roma

Un gioiello dello scozzese Che Adams sta decidendo la sfida tra Roma e Torino, in corso all'Olimpico e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: la squadra di Gasperini ha faticato molto a rendersi pericolosa dalle parti di Paleari, mentre i granata hanno costruito almeno due occasioni importanti, entrambe con il britannico con il nome da rivoluzionario argentino.

La prima Adams la spreca malamente sciupando una splendida azione in transizione positiva condotta da Simeone e Vlasic, ma al 34' il suo destro è letale: l'ex Southampton ha raccolto una corta respinta di Ziolkowski a dal limite dell'area ha freddato Svilar con una traiettoria beffarda e imparabile. La Roma era andata vicina al gol poco prima con un'azione personale di El Shaarawy, che si libera bene del diretto avversario ma conclude male con un pallonetto fuori misura. Servirà sicuramente una squadra diversa nella ripresa per rimontare il Toro.

Segui la sfida tra Roma e Torino grazie al LIVE di TUTTOmercatoWEB.com!