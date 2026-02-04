Fabregas tedoforo, La Provincia di Como: "La fiamma olimpica accende, folla in piazza"

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, si è unito ai tanti sportivi - fra cui Massimiliano Allegri - che hanno scelto di imbracciare la torcia olimpica in queste ore precedenti l'avvio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. "La fiamma accende", titola in prima pagina La Provincia di Como: in piazza Cavour arde il braciere delle Olimpiadi.

In seguito al momento cerimoniale dell'accensione del braciere, l'allenatore dei lariani ha brevemente parlato alle persone presenti all'evento dal palco: "Per me è un onore e un orgoglio essere qua a Como davanti a tutta la nostra gente con questo esponente così speciale… Un orgoglio", il messaggio di un emozionato Fabregas davanti a tanti sportivi, appassionati e tifosi della ciurma biancoblù.

A proposito del solenne impegno legato ai Giochi Olimpici invernali, Cesc Fabregas aveva anticipato così il momento nei giorni scorsi in conferenza stampa: "Grandissimo evento, si conosceranno nuovi talenti sportivi. Io sono sempre aperto ad apprendere dagli altri sport come basket e calcetto, mi piace vedere la mentalità di questi atleti che fanno altri sport. C'è un lavoro dietro enorme, avere questi esempi che giorno dopo giorno lavorano così... conosci la loro storia, conosci gente molto interessante. Questo mi interessa", le parole riprese dalla diretta testuale di TMW.