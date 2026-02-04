Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 23 giornate: Fabregas davanti a Chivu
Non cambia la vetta della classifica allenatori dopo 23 giornate di Serie A. Cesc Fabregas resta al comando davanti a Cristian Chivu dell'Inter. Sul podio Luciano Spalletti della Juventus, poi Raffaele Palladino che ha superato Massimiliano Allegri. In coda Marco Baroni all'ultimo posto, con Paolo Vanoli che lo precede di pochissimo.
1. Fàbregas (Como) 6.67 (23)
2. Chivu (Inter) 6.63 (23)
3. Spalletti (Juventus) 6.50 (14)
4. Palladino (Atalanta) 6.46 (12)
5. Allegri (Milan) 6.43 (23)
6. Conte (Napoli) 6.35 (23)
7. Gasperini (Roma) 6.30 (23)
8. Pisacane (Cagliari) 6.26 (23)
9. Grosso (Sassuolo) 6.20 (23)
10. De Rossi (Genoa) 6.15 (13)
11. Nicola (Cremonese) 6.00 (23)
12. Di Francesco (Lecce) 6.00 (23)
13. Cuesta (Parma) 6.00 (23)
14. Sarri (Lazio) 5.98 (23)
15. Runjaić (Udinese) 5.98 (23)
16. Italiano (Bologna) 5.96 (23)
17. Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
18. Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
19. Vanoli (Fiorentina) 5.77 (13)
20. Baroni (Torino) 5.75 (22)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
3. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
4. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
