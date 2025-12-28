Hellas Verona, Bernede: "Tanti amici nel Milan, ma oggi saranno miei avversari"
Antoine Bernede, centrocampista dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara col Milan: "Conosco Maignan e Fofana, ci ho giocato contro quando avevo 12 anni e mi ricordo di Nkunku col quale ho condiviso l'esperienza in Youth League. Sono amici, ma oggi ci sfidiamo".
