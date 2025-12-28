Fiorentina, si lavora allo scambio Boga-Richardson. E Nicolussi Caviglia piace al Cagliari

Si avvicina il mercato di gennaio e per la Fiorentina l’impressione è che non si possa più rimandare. La squadra guidata da Vanoli continua a non offrire segnali incoraggianti, nemmeno nella trasferta del Tardini contro il Parma, e il clima intorno all’ambiente viola resta carico di interrogativi. La sessione invernale diventa così uno snodo cruciale, non solo per rinforzare l’organico ma anche per rimettere ordine in alcune situazioni interne che rischiano di diventare ingombranti. A Fabio Paratici spetterà il compito di trovare soluzioni rapide ed efficaci, cercando di restituire equilibrio a una rosa che oggi appare fragile sotto più aspetti.

Un caso delicato resta quello di Amir Richardson. Il centrocampista marocchino è rimasto fuori dai convocati per la gara di Parma dopo l’intervista non autorizzata concessa a L’Équipe, nella quale ha espresso apertamente la volontà di lasciare Firenze per approdare al Nizza. Una frattura ormai evidente, che potrebbe tradursi in un’operazione di mercato. Secondo quanto riportato da La Nazione, i contatti tra viola e francesi potrebbero portare a uno scambio con Jeremie Boga, esterno offensivo in rottura da tempo con il club transalpino e profilo gradito alla dirigenza gigliata.

Un’operazione ancora tutta da costruire, ma con una traccia già chiara, anche alla luce della posizione di Richardson. Sul fronte centrocampo, inoltre, non sono da escludere altre uscite. Hans Nicolussi Caviglia non ha convinto nel suo periodo a Firenze e il suo nome è finito sul taccuino del Cagliari, pronto ad approfondire i discorsi non appena il mercato invernale entrerà ufficialmente nel vivo.