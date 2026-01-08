TMW Hellas Verona, Santiago Yellu saluta (per ora): va in prestito secco all'Arouca

Yellu Santiago lascia l'Hellas Verona sei mesi dopo essere arrivato dal Getafe. Il centrocampista, arrivato a parametro zero e che ha firmato un triennale nell'estate scorsa, si trasferisce in prestito secco all'Arouca, in Portogallo, per cercare di ritrovare minutaggio che finora, in gialloblù, gli è stato precluso. Solamente una presenza in campionato e una in Coppa Italia, sbagliando però il proprio rigore - seppur ininfluente - nella serie contro l'Audax Cerignola.

Nel momento della presentazione Yellu Santiago aveva parlato così. "Seguo il calcio italiano, quando mi hanno presentato l'opportunità di giocare qui sapevo di dovermi aspettare un calcio fisico e tattico oltre che di qualità. Un modello? Barella mi ha colpito molto, anche c'è molta qualità in generale qui. Penso che essere a Verona sia un passo in avanti molto importante nella mia carriera, è un campionato molto fisico e penso si adatti molto bene alle mie qualità. Vengo dal Getafe, una squadra umile, ma con una grinta importante. Sono pronto a lottare, lotto molto. A Verona sono pronto a fare lo stesso".

Si può dire che per i primi sei mesi non abbia lasciato un ricordo indimenticabile. Da capire se il prestito in Portogallo gli potrà far bene in ottica futuro.