Hellas Verona, Slotsager controcorrente: "Sono sicuro che ci salveremo. Ora è difficile"

Non è un momento facile per l'Hellas Verona, che anche oggi ha perso 3-2 in casa contro il Bologna. Il nuovo acquisto Tobias Slotsager ha comunque analizzato il periodo dei gialloblù in conferenza stampa: "Non ho una soluzione adesso, ma la proviamo ogni giorno per migliorare le cose che facciamo male. Sono sicuro che ci salveremo. Ora è difficile per noi, dobbiamo essere al 100%. Non abbiamo giocato bene il primo tempo e loro hanno fatto 3 gol. E poi è stato difficile riprendersi e prendere punti".

Se la sentirebbe di giocare titolare lunedì viste le assenze?

"Certo, se il mister mi chiama io sono pronto anche per giocare titolare e aiutare la squadra. Come ho detto, io non sono importante: se il mister deciderà così giocherò".

