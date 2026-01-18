Hernanes: "L'Inter vince con i gol degli attaccanti: Pio, Lautaro... Alla Juve manca questa cosa"

"La Juve arrivava con il morale alto, tutti parlavano che potesse tornare a lottare per lo scudetto e anche la prestazione è stata di livello, soprattutto nella ripresa e di Yildiz. Ma per fare il passo in avanti queste partite devi vincerle anche a discapito della prestazione". Parla così Hernanes, ex centrocampista presente ieri sera negli studi Dazn nel post partita di Cagliari-Juventus 1-0.

"Quando tutto gira favorevole - ha continuato Hernanes - manca l'ultimo salto. Rimonta scudetto? Difficile perché l'Inter ha allungato in queste ultime partite. L'Inter riesce a vincere partite più sporche e lo fa con i gol degli attaccanti: Pio, Lautaro... Alla Juve manca questa cosa".

"Secondo me la Juve adesso arriva a un bivio e da qui vedremo il vero livello. Qual è lo status di questa Juventus. Nelle prossime partite vedremo". E infine sull'attacco bianconero: "Ci sono stati tanti cross ma nessuno dentro per sfiorare o colpire il pallone. In gare come questa servono velocità e forza. David non ha fatto male, ha fatto il suo ma gli è mancato qualcosa".