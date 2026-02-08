Taylor successore di Hernanes alla Lazio? Il Profeta ammette: "Mi piace e mi ci rivedo"

Nel corso dell’analisi post partita negli studi di DAZN, Hernanes ha acceso i riflettori sulla prova di Taylor, soffermandosi in particolare sull’impatto del nuovo acquisto nella sfida contro la Juventus. L’ex centrocampista biancoceleste ha letto la prestazione del giocatore partendo dal lavoro oscuro e dalla disponibilità al sacrificio, sottolineando come il suo contributo vada oltre i numeri e si inserisca pienamente negli equilibri della squadra di Sarri.

"Ha una partita sul piano difensivo, di sacrificio. È arrivato in scivolata su tanti palloni, mi piace perché è dinamico. Partecipazione nella creazione e con inserimenti. Mi ci rivedo. Spero riesca a segnare di più, sicuramente lo farà perché sta facendo molto bene".