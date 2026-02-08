Taylor successore di Hernanes alla Lazio? Il Profeta ammette: "Mi piace e mi ci rivedo"
Nel corso dell’analisi post partita negli studi di DAZN, Hernanes ha acceso i riflettori sulla prova di Taylor, soffermandosi in particolare sull’impatto del nuovo acquisto nella sfida contro la Juventus. L’ex centrocampista biancoceleste ha letto la prestazione del giocatore partendo dal lavoro oscuro e dalla disponibilità al sacrificio, sottolineando come il suo contributo vada oltre i numeri e si inserisca pienamente negli equilibri della squadra di Sarri.
"Ha una partita sul piano difensivo, di sacrificio. È arrivato in scivolata su tanti palloni, mi piace perché è dinamico. Partecipazione nella creazione e con inserimenti. Mi ci rivedo. Spero riesca a segnare di più, sicuramente lo farà perché sta facendo molto bene".
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l'Inter. Sabato il Derby d'Italia.
