Pisa-Lecce, Moreo: "Vogliamo regalare una bella vittoria alla nostra gente"
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Stefano Moreo, attaccante del Pisa, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima del match contro il Lecce: “L'obiettivo di oggi è portare a casa una vittoria, la vogliamo fortemente e dobbiamo regalarla alla nostra gente. Aspettava da anni un campionato di A, ma non è andata come volevamo. Sono mancate tante cose durante l'anno, altrimenti non saremmo ultimi. Ora vogliamo solo cercare di chiudere nel modo più dignitoso possibile. Personalmente è stato un anno incredibile: arrivare a questa età, dopo tanta gavetta, in A mi fa felice. Ma avrei voluto aiutare la squadra a raggiungere determinati obiettivi...”.
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