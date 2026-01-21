Hoeness prima di Roma-Stoccarda: "La modalità di marcatura di Gasperini ha modificato il calcio"

"Domani ci saranno due squadre con grande storia, la Roma è una delle più forti in Europa League con un allenatore straordinario, lo avevamo già sfidato ai tempi dell’Atalanta. Si vede la sua mano, sarà una gara maschia contro una squadra che concede poco. Vogliamo fare punti come loro, vediamo se riusciamo a strappare il biglietto per gli ottavi. Sarà un bel match". Domani alle ore 21.00, lo Stoccarda sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. Il tecnico Sebastian Hoeness ha parlato così in conferenza stampa.

Manu Koné si fece notare in Bundesliga. Che ne pensa?

“Lo conosciamo bene, ha dimostrato le sue qualità. A Roma si è fatto vedere, è uno dello zoccolo duro di Gasperini. Lui, Cristante ed El Aynaoui sono giocatori eccezionali. Sarà dura giocare contro di lui domani”.

L’impatto del calcio di Gasperini a livello europeo?

“Non lo devo dire io. Questo impatto c’è, la modalità di marcatura di Gasperini ha modificato il calcio. Prima all’Atalanta e ora alla Roma, il suo calcio è fattibile solo con determinate caratteristiche in rosa. Io credo che anche ora le abbia. Ha portato l’Atalanta a un livello internazionale. Complimenti a lui e allo staff”.

Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica. Che pressione si aspetta?

“Dobbiamo ricordarci che non è scontato ritrovarci con 12 punti e con la possibilità di andare agli ottavi di finale. All’inizio del cammino europeo i discorsi erano ben diversi. Cercheremo di portare a casa i punti che ci servono, al netto del fatto che la Roma è forte e vorrà vincere”.