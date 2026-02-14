Lo Stoccarda si rialza: 3-1 al Colonia con vista Champions, ancora a segno Undav
Vittoria importante per lo Stoccarda di Sebastian Hoeness, che si rialza così dopo l'inaspettata sconfitta subita per mano del St. Pauli: 3-1 al Colonia firmato dalla doppietta di Demirovic e dal gol in pieno recupero di Undav. Nel mezzo, la rete di Ache per gli ospiti.
Un successo che lancia lo Stoccarda al quarto posto in Bundesliga, con vista Champions. Per Undav, sempre più capocannoniere indiscusso della squadra tedesca, si tratta del 12esimo gol in campionato e del 16esimo stagionale.
Il risultato
Stoccarda-Colonia 3-1
15' e 84' Demirovic (S), 79' Ache (C), 90+2' Undav (S)
Venerdì 13 febbraio
Borussia Dortmund-Mainz 4-0
Sabato 14 febbraio
Amburgo-Union Berlino 3-2
Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach 3-0
Werder Brema-Bayern Monaco 0-3
Hoffenheim-Friburgo 3-0
Bayer Leverkusen-St. Pauli 4-0
Stoccarda-Colonia 3-1
Domenica 15 febbraio
15:30 Augusta-Heidenheim
17:30 Lipsia-Wolfsburg
La classifica
1. Bayern Monaco – 57 punti (22 partite giocate)
2. Borussia Dortmund – 51 (22)
3. Hoffenheim – 45 (22)
4. Stoccarda – 42 (22)
5. Leverkusen – 39 (21)
6. RB Lipsia – 39 (21)
7. Eintracht Francoforte – 31 (22)
8. Friburgo – 30 (22)
9. Union Berlino – 25 (22)
10. Amburgo – 25 (21)
11. Colonia – 23 (22)
12. Borussia M’Gladbach – 22 (22)
13. Augusta – 22 (21)
14. Mainz – 21 (22)
15. Wolfsburg – 19 (21)
16. Werder Brema – 19 (22)
17. FC St. Pauli – 17 (22)
18. Heidenheim – 13 (21)