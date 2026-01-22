Arrivederci Roma: il mancato rinnovo e l'addio, Romagnoli saluta la "sua" Lazio e vola in Qatar

Un saluto non facile. Per lui che la città eterna ce l'ha nel nome e il biancoceleste scorre nelle sue vene. Alessio Romagnoli segue la strada che porta in oriente direttamente in Qatar dove c'è Roberto Mancini ad attenderlo. Alla fine il difensore della Lazio approderà a breve all'Al Sadd. Un'operazione che sarà a titolo definitivo con il club che verserà nelle casse biancocelesti circa 8 milioni di euro. Sono andati vani i tentativi di Maurizio Sarri di trattenere il suo centrale che inizierà una nuova avventura alla corte dell'ex ct della Nazionale azzurra.

Dalla Roma alla Lazio

La capitale era nel destino. Cresciuto fin da bambino con la maglia della Roma, ha trascorso un anno in prestito con la maglia della Sampdoria prima di approdare al Milan nell'estate 2015. Dopo 247 presenze complessive e 10 reti, ecco la chiamata della Lazio. Impossibile rifiutare la squadra per cui sempre si è fatto il tifo. E allora nel 2022 ecco l'opportunità di ritornare a Roma, sull'altra sponda del Tevere.

Il mancato rinnovo e l'addio

Alla fine, in un freddo gennaio, è arrivato il momento di dirsi addio. In attesa di un rinnovo che non è mai arrivato, il centrale (13 presenze con la Nazionale maggiore fino al 2023) ha deciso di salutare tutti. E cambiare definitivamente campionato e continente. Arrivederci Roma. Arrivederci Lazio. Arrivederci Alessio Romagnoli.