Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

L'AGENTE DI CALHANOGLU: "MOLTO FELICE ALL'INTER, NESSUNA TRATTATIVA CON IL GALATASARAY". I NERAZZURRI PRONTI A BLINDARE CHIVU. NAPOLI, DE LAURENTIIS: "CONTE IN NAZIONALE? O ME LO DICE SUBITO O NON PENSO LASCI ALL'ULTIMO". JUVENTUS, LOCATELLI RINNOVERÀ FINO AL 2030. IL MILAN NON RISCATTERÀ FULLKRUG. ROMA, NDICKA INDIZIATO NUMERO UNO A PARTIRE. DYBALA HA SCELTO DI RESTARE E TAGLIARSI L'INGAGGIO. IL SASSUOLO PENSA AD AQUILANI QUALORA GROSSO DOVESSE LASCIARE I NEROVERDI

Gordon Stipic, agente tra gli altri di Hakan Calhanoglu, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al giornalista Fabrizio Romano dopo le recenti notizie di mercato riguardanti il suo assistito: "Ha un contratto con I'Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all'Inter. Le speculazioni su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse più volte in passato e ora vengono riproposte. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c'è stata alcuna richiesta o sondaggio concreto. Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase, I'Inter, la lotta per lo scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra".

Nella lunghissima intervista del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a The Athletic, viene trattato anche il tema Antonio Conte, obiettivo dell'Italia: "Per prima cosa non abbiamo ad oggi un presidente della federazione. Quindi nessuno può decidere di chiederglielo. Prima dobbiamo risolvere questo problema in FIGC. Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me e non mi abbandonerà mai all'ultimo minuto, perché creerebbe un grosso problema al Napoli. Si è sacrificato per due anni per creare un Napoli molto forte. È una sua creazione. E ucciderebbe la sua creatura abbandonandola all'ultimo minuto. Quindi o decide immediatamente e dice 'vorrei andare', così avrei il tempo per trovare il sostituto. O non penso che Conte abbandoni Napoli. E' un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare una cosa così, ci penserei 100 volte".

Sarà Manuel Locatelli il prossimo a apporre la firma sul rinnovo con la Juventus. Come noto, la società ha concordato con il centrocampista un prolungamento di altre due stagioni, portandolo dunque al 2030 rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2028. Potrebbe essere stata inserita anche un'opzione per far arrivare il suo contratto fino al 2031.

Una volta "ufficializzato" lo Scudetto, per il quale manca davvero solo la matematica, l'Inter blinderà Cristian Chivu con il rinnovo. Il prolungamento dell'accordo tra il tecnico e la società nerazzurra è soltanto una formalità e tutto verrà annunciato dopo la vittoria del tricolore, con il rumeno che percepirà più dei 2,5 milioni di euro netti che gli sono garantiti attualmente.

L'avventura di Niclas Fullkrug al Milan è praticamente già finita. Arrivato nel mercato di gennaio, complice anche un infortunio al dito di un piede che lo ha condizionato, non è riuscito a esprimere tutto il suo valore e così con Allegri ha trovato poco spazio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Diavolo non spenderà 5 milioni di euro per attivare l'opzione e riscattarlo dal West Ham.

In virtù degli accordi economici presi con l'UEFA tre anni fa, la Roma entro il prossimo 30 giugno dovrà definire almeno un'importante plusvalenza anche in caso di qualificazione in Champions League. La famiglia Friedkin vorrebbe evitare le cessioni di Mile Svilar e Niccolò Pisilli. Anche quella di Matias Soulé a meno di offerte clamorose E allora in questo scenario sono due i principali indiziati a partire: il centrocampista francese Manu Koné, ma soprattutto il centrale ivoriano Evan Ndicka.

Paulo Dybala non sembra tentato dalle sirene che lo vorrebbero lontano da Roma, a prescindere da quanto si scrive in Argentina. La Capitale è casa, il progetto lo intriga, e la voglia di riscatto dopo una stagione deludente è troppo forte per voltarsi altrove. La Joya è pronta a discutere del taglio dell’ingaggio, con bonus legati al rendimento: un patto nuovo per ripartire, fa sapere il Corriere dello Sport.

Qualora Fabio Grosso dovesse lasciare il Sassuolo, il club neroverde ha già messo nel mirino il suo possibile sostituto: nella shortlist dell'ad Giovanni Carnevali c'è Alberto Aquilani, attualmente tecnico del Catanzaro.

INZAGHI: "RESTO ALL'AL HILAL". ATLETICO, CEREZO: "ALVAREZ RIMARRÀ A LUNGO CON NOI". INTER MIAMI, MASCHERANO HA LASCIATO IL SUO INCARICO DI ALLENATORE. BOURNEMOUTH, IRAOLA DIRÀ ADDIO A FINE STAGIONE: ROSE, MCKENNA, LAMPARD E PEREZ LE IDEE PER SOSTITUIRLO. NEWCASTLE, PRESO MARTINEZ. HOFFENHEIM, RINNOVATO IL CONTRATTO DI KABAK

A spegnere le voci di mercato è intervenuto ancora una volta il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, con una dichiarazione netta e senza ambiguità: "Julián Álvarez resterà con noi a lungo". Un messaggio chiaro, che ribadisce la volontà del club di blindare uno dei suoi giocatori più importanti nonostante l’interesse crescente di diversi top club europei Già nei giorni precedenti, Cerezo aveva adottato toni altrettanto decisi, sottolineando con una battuta provocatoria: "Fino a quando non dico io che se ne va, non se ne andrà". Un modo per evidenziare il controllo totale del club sul futuro dell’attaccante argentino.

Terremoto improvviso in casa Inter Miami: Javier Mascherano ha annunciato le proprie dimissioni da allenatore per motivi personali, chiudendo un’esperienza breve ma straordinariamente intensa. Nel comunicato diffuso dal club, il tecnico argentino ha spiegato la sua decisione con parole cariche di gratitudine: "Voglio ringraziare il club per la fiducia, tutti i membri dell’organizzazione e soprattutto i giocatori, che ci hanno permesso di vivere momenti indimenticabili". Un pensiero speciale anche ai tifosi: "Porterò sempre con me il ricordo del nostro primo titolo".

Andoni Iraola lascerà il Bournemouth al termine della stagione 2025-2026. Lo ha ufficializzato il club inglese con un comunicato in cui sottolinea come il tecnico basco "abbia avuto un ruolo fondamentale nel definire l’identità della squadra in Premier League, guadagnandosi ampi consensi per il suo stile di gioco moderno e per l’attenzione allo sviluppo dei talenti".

Il Bournemouth starebbe già valutando diversi profili per il futuro della propria panchina, con l’obiettivo di individuare il prima possibile il successore di Andoni Iraola in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da GiveMeSport, tra i nomi in cima alla lista figurerebbe quello di Marco Rose, considerato uno dei principali candidati. Sempre la stessa fonte indica anche Kieran McKenna, attualmente alla guida dell’Ipswich, come alternativa seria per la panchina delle Cherries. Altri profili emergono invece dalle indiscrezioni rilanciate da The Athletic: tra questi figura Frank Lampard, oggi alla guida del Coventry, insieme a Iñigo Pérez, attualmente sulla panchina del Rayo Vallecano.

Il Newcastle ha ufficializzato l’ingaggio di uno dei giovani talenti più promettenti del panorama sudamericano: l’ecuadoriano Johan Martínez, proveniente dall’Independiente del Valle.

L'Hoffenheim blinda uno dei suoi punti fermi: Ozan Kabak ha rinnovato il contratto con il club tedesco, prolungando un accordo che sarebbe scaduto nel 2026. Un segnale chiaro di continuità e ambizione da parte della società.

Nella conferenza stampa post-partita, dopo l'eliminazione dalla Champions asiatica, Simone Inzaghi è stato categorico sul suo futuro: "Resto all'Al-Hilal. Sento di svolgere il mio lavoro al meglio e do tutto me stesso. Ambivo alla qualificazione ai quarti di finale, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte", le parole del tecnico piacentino riprese da WinWin.