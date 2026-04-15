L'Atletico elimina il Barça, Koke: "Dopo il 2-0 ho detto di continuare a lottare, è il calcio"

Koke, centrocampista e capitano dell'Atletico Madrid, simbolo dei Colchoneros ormai da tantissimo tempo, è intervenuto al termine della partita di Champions persa 2-1 contro il Barcellona, parlando così a Movistar Plus+ dopo il passaggio in semifinale: "Siamo felicissimi di aver eliminato una squadra del loro livello. Abbiamo faticato all'inizio, ma la squadra ce l'ha fatta. Lo sforzo è stato enorme e la vittoria è meritata".

Dopo il 2-0 l'Atletico Madrid ha reagito alla grande e Koke ha spiegato così quello che è successo in campo: "Ho detto ai miei compagni che dovevamo continuare a lottare. È il calcio, giochiamo in casa, il punteggio era in parità e dovevamo attaccare. Siamo riusciti a segnare e abbiamo avuto anche qualche altra occasione".