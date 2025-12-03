Il Napoli sorride: Lukaku accelera e fa sperare Conte. Gilmour si opera e pensa già al rientro

Giornata molto importante per il Napoli quella di martedì, soprattutto sul fronte infortuni. Arrivano buone notizie riguardo il recupero di Romelu Lukaku, che sembrerebbe voler anticipare i tempi previsti per il suo rientro in campo. L'idea era quella di riaverlo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, ma il belga potrebbe già esserci contro la Juventus. Ovviamente Conte lo porterebbe inizialmente in panchina, per poi schierarlo gradualmente.

È perfettamente riuscita anche l'operazione per risolvere la pubalgia a cui è stato sottoposto Billy Gilmour, come fa sapere il club partenopeo: "Oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico al Wellington Hospital di Londra. L’intervento è stato eseguito dal prof. Ernst Schilders, esperto in questa tipologia di infortuni, assistito dal dott. Gennaro De Luca".

Il calciatore pensa già al rientro in campo e a testimoniarlo è il post che ha pubblicato sui social: "L'inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito. Dopo un periodo di fastidio che spinge il dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarci a lasciarmi alle spalle questo problema. Mi mancheranno i matchdays e i tifosi da metà campo per un po', ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi sul viaggio che mi aspetta. A presto a tutti. Continuo a sorridere".