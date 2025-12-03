Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus ai quarti, oggi Atalanta, Napoli e Inter: tutto sulle gare di Coppa Italia

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
Daniel Uccellieri

La vittoria della Juventus contro l'Udinese ha aperto gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa. L'autorete di Palma e il rigore trasformato da Locatelli permettono ai bianconeri di passare il turno.

Oggi altre tre gare in programma, si parte alle 15.00 con Atalanta-Genoa, con il nuovo tecnico della Dea Raffaele Palladino ha presentato così la gara: "Ci teniamo a fare bene in tutte e tre le competizioni. Per l'Atalanta la Coppa Italia è un grande obiettivo: vogliamo arrivare fino in fondo considerando anche le tre finali negli ultimi nove anni. Ci vuole molta ambizione e la squadra deve affrontare questo torneo con la giusta mentalità. Turnover? Ho la fortuna di avere una rosa competitiva, ma anche molto ampia in tutti i reparti: qui va dato il merito alla società di avere costruito una squadra forte. Chi gioca deve sentirsi importante così come chi sta in panchina: chi verrà tirato in causa dovrà dare ovviamente il massimo per l'Atalanta".

Carico anche il tecnico del Genoa Daniele De Rossi: “Siamo molto motivati ad affrontare un avversario come l’Atalanta e misurarci in una competizione come la Coppa Italia. Noi ci crediamo. Faremo di tutto per passare il turno nel rispetto dei sacrifici che compiamo ogni giorno, delle ambizioni di una società che punta a crescere e dei tifosi che ci seguiranno in tanti anche in questa trasferta feriale e ai quali va il nostro grazie.

Alle 18.00 Napoli-Cagliari, Conte non ha parlato in conferenza stampa, mentre Fabio Pisacane ha parlato ai canali ufficiali del club sardo: “Servirà una partita di alto livello da parte di tutti e per più di 90’, con quella compattezza che a Torino in certi frangenti è venuta meno. Ogni partita è importante per avvicinarci al miglioramento, è un’opportunità per ricercare la vittoria, vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi lavorano bene e non c’è nulla da eccepire sull’atteggiamento e la dedizione, ma occorre tirare fuori qualcosa in più”.

Si chiude con Inter-Venezia, gara presentata così dal tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa: “Per la partita contro l’Inter darò spazio a chi fino ad ora ha giocato meno. Ho una rosa competitiva e quello di domani sarà un test che mi serve per valutare chi ha avuto meno spazio fino ad ora. Sarà una gara in cui si vedrà grandissima qualità in campo, affrontiamo una squadra straordinaria che ha tutto per far bene, sarà un bella prova per noi. E’ una partita da affrontare con coraggio ed equilibrio, cercheremo di fare la nostra partita sapendo che di fronte avremo un top team. I ragazzi stanno crescendo tutti, farli scendere in campo a San Siro non è da considerarsi come un premio, è invece dare ai giocatori una possibilità di mettere minuti nelle gambe. San Siro fa mancare il fiato, potremo affrontare il match con la giusta spensieratezza sapendo di non aver nulla da perdere, ma cercando di essere all’altezza di un appuntamento del genere. La squadra è in piena salute, sta bene ed è una possibilità di crescita per tutti quanti.”

Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po' di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
