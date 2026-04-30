Mondiali con o senza Italia? Intanto la FIFA aumenta il montepremi e depotenzia i gialli

I Mondiali si avvicinano, la prossima sarà l'estate della Coppa del Mondo sul continente americano e in attesa di capire se l'Italia ne farà parte, con lo scenario del ripescaggio al posto dell'Iran che rimane possibile, cominciano già ad emergere delle novità che riguarderanno la grande kermesse in procinto di iniziare.

Intanto, la FIFA ha aumentato il montepremi complessivo, che sarà di 871 milioni di dollari per le 48 selezioni nazionali partecipanti. Con aumenti effettuati nel dettaglio che segue, all'interno della nuova ripartizione:

* Fondi per la preparazione: aumento da 1,5 milioni di dollari a 2,5 milioni di dollari

* Fondi per le qualificazioni: aumento da 9 milioni di dollari a 10 milioni di dollari

* Contributi aggiuntivi alle squadre: sussidi per i costi delle delegazioni delle squadre e aumento delle quote di biglietti assegnate alle squadre per un totale di oltre 16 milioni di dollari.

Il Mondiale del 2026 avrà una novità molto significativa di regolamento, visto che nelle scorse ore, in occasione del 76° Congresso Internazionale della FIFA che si è tenuto a Vancouver, in Canada, è stato deciso che i cartellini gialli accumulati dai giocatori verranno azzerati in due momenti distinti della competizione: al termine della fase a gironi e nuovamente dopo i quarti di finale. L’obiettivo della misura è ridurre il rischio di squalifiche "pesanti" nelle fasi decisive del torneo.

Si registra inoltre un boom di volontari per la Coppa del Mondo 2026, con la FIFA che avrebbe già selezionato circa 50mila persone, con età tra i 18 e gli 80 anni.

Infine, in vista del futuro e dello sviluppo del talento giovanile, la FIFA avrebbe intenzione di introdurre un nuovo obbligo mediante norma, e quindi non solamente un 'consiglio' o un 'monito', quello che ci sia in campo in ogni partita almeno un giocatore cresciuto nel vivaio della squadra che lo schiera, un Under 21 al massimo.