Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 gennaio

NAPOLI, IL BENFICA VUOLE LUCCA E SE PARTE SPUNTA L'IDEA DOVBYK. INTER, FRATTESI APRE AL GALATASARAY. LA JUVENTUS HA IN PUGNO GUIDO RODRIGUEZ E AVVIA I CONTATTI PER CHIESA (SU CUI SI INSERISCE IL NAPOLI). LAZIO PROTAGONISTA: CASTELLANOS UFFICIALE AL WEST HAM, GUENDOUZI VERSO IL FENERBAHCE. ROMA, RINNOVI PER MANCINI E CRISTANTE. BOVE TRATTA LA RISOLUZIONE. LA CREMONESE SU LUPERTO.

NAPOLI

Il Napoli potrebbe cambiare centravanti. No, non quello titolare, ma quello di scorta. E quindi non Rasmus Hojlund ma Lorenzo Lucca. Quest'ultimo, infatti, alla luce del poco spazio avuto alle dipendenze di Antonio Conte potrebbe cambiare aria. C'è il Benfica che insiste per ottenere il prestito dell'ex Udinese fino a fine stagione, ma a quel punto il club azzurro si troverebbe chiamato a rimpiazzarlo. Un'idea porta in Serie A, ad un'altra big: la Roma. Come riferito da Sky Sport, infatti, Artem Dovbyk potrebbe arrivare alle pendici del Vesuvio: è in uscita dalla Roma, avendo trovato un basso minutaggio, e piace sia al direttore sportivo Giovanni Manna che a Conte. I contatti con l'entourage sono vivi. Anche in questo caso, naturalmente, si tratterebbe di un'operazione da fare in prestito. Se Lucca si trasferirà altrove, è davvero possibile che a sostituirlo sia il centravanti ucraino.

INTER

Il finale era nell’aria, ora è diventato realtà. Il futuro di Joao Cancelo torna a tingersi di blaugrana, con il Barcellona pronto ad accoglierlo nuovamente dopo aver definito ogni dettaglio con l’Al Hilal. Nelle ultime ore è arrivato il via libera definitivo che ha chiuso l’operazione e indirizzato in modo chiaro la corsa di mercato. L'Inter ci aveva provato, aveva fatto tutto con la società saudita e attendeva una risposta del giocatore. Che però ha scelto il Barcellona e ora non vede l'ora di trasferirsi. Il club catalano ha trovato l’intesa sulla base di un prestito fino a giugno: per sbloccare l’affare, il Barça verserà 4 milioni di euro al club saudita a copertura dell’operazione. Una mossa decisiva, che ha permesso ai blaugrana di mettere il sigillo su una trattativa che è entrata nel vivo negli ultimi giorni ed è stata definitivamente chiusa nella serata di ieri. Restano così solo tali le speranze dell’Inter, che pure aveva lavorato a lungo sul profilo del portoghese, arrivando anche a un’intesa verbale con l’Al Hilal. A spostare definitivamente l’ago della bilancia è stata però la volontà del giocatore: Cancelo ha indicato fin dall’inizio il Barcellona come priorità assoluta, senza mai aprire concretamente a un ritorno in nerazzurro. Una scelta netta, che ha indirizzato l’epilogo della trattativa.

Prosegue la ricerca da parte del Galatasaray di un centrocampista. Dopo le frasi di smentita da parte di Okan Buruk, nella giornata di oggi Sky Sport ha aggiornato sulle nuove mosse del club turco, che ha avviato nuovi contatti per portare Davide Frattesi a Istanbul. L'Inter è disposta ad ascoltare le offerte per il classe '99, che nel frattempo ha aperto a un possibile trasferimento.

JUVENTUS

La Juventus ha messo la freccia per Guido Rodriguez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero ha in pugno il centrocampista del West Ham, che in Premier League sta faticando a esprimere tutto il suo potenziale. La decisione finale però spetterà a Luciano Spalletti, che ancora non ha dato il suo ok definitivo al trasferimento dell'argentino. Novità importanti sono attese nelle prossime ore.

Mentre nel pomeriggio sono emersi contatti accesi tra la Juventus e Federico Chiesa per quello che riguarderebbe il clamoroso ritorno dell'italiano di 28 anni a Torino, nelle ultime ore invece sono giunte ulteriori novità a proposito della situazione legata al calciatore.La dirigenza bianconera ha fatto un sondaggio con l’entourage di Chiesa, come anticipato, ma non sarebbe l'unico club in corsa per l'ingaggio dell'ex Fiorentina: sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli, che starebbe riflettendo sul possibile ingaggio. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, tuttavia, non si parlerebbe di una formula di trasferimento a titolo definitivo ma di un'idea di prestito per gennaio: base sulla quale gli azzurri appunto vorrebbero poggiare la trattativa, soluzione che invece il Liverpool - che detiene il cartellino dell'esterno offensivo classe '97 - non aprirebbe. I campioni d'Inghilterra in carica, infatti, non intendono cambiare le proprie condizioni e le carte in tavola: accetterebbero un trasferimento di Chiesa esclusivamente a titolo definitivo. Per dovere di cronaca, l'ex Juventus è legato da un contratto con i Reds valido fino all'estate del 2028, firmato al suo arrivo in Premier League ad agosto 2024.

Da tenere d'occhio anche Franck Kessie, un profilo che interessa sempre e comunque a Torino. L'ex centrocampista di Atalanta e Milan andrà in scadenza a giugno con l'Al Ahli e, malgrado uno stipendio faraonico, potrebbe decidere di cambiare aria e ridursi l'ingaggio, accontentandosi di guadagnare molto meno rispetto al suo salario attuale.

ROMA

Gianluca Mancini e Bryan Cristante hanno praticamente rinnovato i loro contratti a vita con la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non c'è ancora l'ufficialità, ma il club giallorosso ha trovato l'accordo con Giuseppe Riso, agente di entrambi, per prolungare la loro intesa fino al 2030 con la società capitolina. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi in questo senso, ma niente è in discussione.

La Roma sta lavorando alla risoluzione contrattuale con Edoardo Bove. Le parti sono in contatto per chiudere l’accordo, una soluzione che consentirebbe al centrocampista di firmare con un club estero e tornare all’attività agonistica. A riportarlo è Sky Sport. All’estero, infatti, i regolamenti permettono di scendere in campo con il defibrillatore sottocutaneo, possibilità che in Italia non è contemplata. La risoluzione rappresenta quindi un passaggio tecnico necessario per permettere a Bove di proseguire la carriera dopo l’intervento, aprendo nuove prospettive professionali fuori dalla Serie A.

LAZIO

Matteo Guendouzi è sempre più vicino all'addio alla Lazio. Secondo quanto riportato da TMW, l'offerta recapitata dal Fenerbahce è di circa 25-30 milioni di euro, bonus compresi, ed è sul tavolo dei biancocelesti da giorni. Il centrocampista adesso ha detto sì e gli uomini di mercato dei capitolini hanno individuato il sostituto in Giovanni Fabbian del Bologna. A breve sono attesi ulteriori sviluppi.

Adesso è anche ufficiale: Valentin Castellanos lascia la Lazio e la Serie A e firma con il West Ham, in Premier League. L'affare era già stato concluso di fatto da giorni, adesso però ci sono pure tutte le certezze del caso per il trasferimento a titolo definitivo del centravanti argentino classe 1998 in Inghilterra. Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio a proposito dell'addio del 'Taty': "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club. Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".

Sono tre i nomi sui quali ha lavorato la Lazio nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre a Giovanni Fabbian, di cui abbiamo già scritto, nel mirino dei biancocelesti sono finiti anche Cyril Ngonge, che è attenzionato pure dalla Fiorentina ed è in uscita dal Torino, e Daniel Maldini dell'Atalanta, che non sta trovando spazio a Bergamo, malgrado abbia ritrovato Raffaele Palladino.

BOLOGNA

Il Bologna sta vivendo un momento non troppo brillante di forma complessiva, in Serie A la vittoria manca ormai da fine novembre e ieri sera è arrivata un'altra sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite di campionato per i rossoblù, sconfitti 3-1 senza troppe sofferenze dall'Inter a San Siro. Una delle poche notizie veramente positive per Italiano riguarda il ritorno in campo di Remo Freuler (33 anni), considerando come l'esperto centrocampista svizzero mancasse dal campo da due mesi per via dell'infortunio alla clavicola rimediato a inizio novembre nella vittoria sul campo del Parma. C'è una certa attenzione in casa Bologna attorno a Freuler, in particolare a proposito del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Già da settimane la società emiliana ha portato avanti la propria proposta per rinnovare l'accordo, mettendo sul piatto un anno in più (quindi estendendo la scadenza al 30 giugno 2027) con anche l'inserimento di un'opzione per arrivare fino al 2028. Una risposta definitiva ancora non è arrivata, anche se in seno alla società felsinea c'è la convinzione di essersi mossi nei tempi e con i modi giusti per arrivare a un accordo e assicurarsi le prestazioni di Freuler. Il Bologna tra l'altro intende dare un'accelerata anche in virtù dei minacciosi interessamenti che si stanno sommando sul conto di Freuler: se già vi avevamo dato conto della voglia di Gasperini di riformare a Roma il fortunato asse tecnico già composto all'Atalanta, da non sottovalutare anche i primi approcci della Juventus. Alla ricerca di un regista, i bianconeri hanno nel loro mirino vari nomi. E oltre a quelli più di respiro internazionale come Schlager e Guido Rodriguez, sta considerando seriamente anche l'idea Freuler, che sarebbe nel caso un rinforzo a basso costo, d'esperienza e che conosce già le dinamiche della Serie A.

CREMONESE

Davide Nicola vuole aggiungere una nuova pedina al reparto difensivo della Cremonese e l'indiziato principale è un suo fedelissimo. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, l'obiettivo del club grigiorosso è Sebastiano Luperto, che ha già lavorato con il tecnico italiano in passato. Da capire se l'operazione riuscirà a concludersi positivamente, ma l'idea c'è.

PISA

Colpo in attacco per il Pisa. La formazione nerazzurro del presidente Corrado è pronta a regalare a mister Albert Gilardino un rinforzo per il pacchetto offensivo. Rafiu Durosinmi attaccante in arrivo dal Viktoria Plzen. E proprio nella giornata di oggi, il club ceco ha annunciato l'accordo trovato con i nerazzurri toscani. "Con il giocatore esiste da tempo un accordo secondo cui - si legge nella nota - in caso di un’offerta interessante dall’estero che soddisfi sia lui sia le aspettative del club, non gli verrà impedito di trasferirsi".

AMORIM LICENZIATO, IL MANCHESTER UNITED AFFIDA TEMPORANEAMENTE LA PANCHINA A FLETCHER. GLASNER E MARESCA I NOMI FORTI PER IL POSTO FISSO. L'HOFFENHEIM PESCA UN TALENTO DAL BORUSSIA DORTMUND, IL CELTIC ESONERA NANCY E RICHIAMA A BORDO O'NEILL FINO A FINE STAGIONE. GUARDIOLA RIPORTA A CASA ALLEYNE PER RINFOLTIRE LA DIFESA IN EMERGENZA, MA L'ACCELERATA PER GUEHI A GENNAIO È POSSIBILE.

Colpo di scena a Manchester: Ruben Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. La notizia, confermata dai Red Devils sui social, arriva a soli 14 mesi dal suo arrivo dallo Sporting CP e segue le dichiarazioni infuocate del tecnico portoghese contro la gestione del mercato invernale da parte della dirigenza. Nonostante le aspettative iniziali e il prestigio accumulato in Portogallo, Amorim non è mai riuscito a imporsi a Manchester. Il suo modulo 3-4-3, spesso criticato, non ha prodotto continuità nei risultati e la squadra ha presto perso terreno in Premier League, vincendo solo 24 partite su 63 gare disputate sotto la sua guida. Anche gli innesti del mercato estivo, come Mbeumo e Cunha, non hanno invertito la rotta. La società ha scelto quindi di intervenire rapidamente, affidando momentaneamente la panchina a Darren Fletcher.

Intanto il totonome per rimpiazzare Amorim è partito. Nelle ultime ore avrebbero preso forza due ipotesi: Oliver Glasner del Crystal Palace, in scadenza il prossimo 30 giugno e senza ancora il rinnovo nei paraggi, così come Enzo Maresca stesso. Il tecnico italiano, reduce da una fuga a sorpresa dal Chelsea dopo screzi interni con la società londinese, potrebbe finire dai rivali dei Red Devils essendo libero sul mercato e quindi a disposizione. Ma dipenderà dalla volontà del tecnico ex Parma di tornare subito al lavoro e proprio in Premier League.

L'Hoffenheim rinforza il reparto offensivo puntando su uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale. Il club tedesco ha infatti ufficializzato l’arrivo in prestito oneroso (1,5 milioni) di Cole Campbell dal Borussia Dortmund fino al termine della stagione 2025/26, assicurandosi anche un’opzione per l’acquisto definitivo. Il calciatore statunitense, classe 2006, resta sotto contratto con il BVB fino al 30 giugno 2028.

Arrivato a Dortmund nel 2022, Campbell ha firmato il suo primo contratto da professionista nell’estate del 2024. Pur collezionando finora solo cinque presenze in Bundesliga, si è messo particolarmente in luce nei settori giovanili: con le formazioni Under 17 e Under 19 del Borussia ha disputato 58 partite ufficiali, realizzando 19 gol e fornendo 20 assist, numeri che ne certificano l’impatto offensivo. Nato a Houston, in Texas, Campbell possiede anche la cittadinanza islandese. Proprio in Islanda ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con l’FH Hafnarfjörður, debuttando nella massima serie a soli 15 anni. Nella stagione successiva ha vestito la maglia del Breidablik, laureandosi campione d’Islanda nel 2022.

"Il Celtic Football Club annuncia oggi di aver deciso di risolvere il contratto dell’allenatore Wilfried Nancy con effetto immediato. Il Club ringrazia Wilfried per il lavoro svolto e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro. Anche gli assistenti di Wilfried, Kwame Ampadu, Jules Gueguen e Maxime Chalier, lasceranno il club, e li salutiamo con i nostri migliori auguri. Il Club può inoltre confermare che Paul Tisdale ha lasciato il suo incarico di Responsabile delle Operazioni Calcistiche. Ringraziamo Paul per il contributo fornito in questo ruolo. Un ulteriore aggiornamento per i tifosi sarà fornito non appena possibile". Sarà Martin O’Neill a guidare la squadra fino al termine della stagione in un secondo periodo come allenatore. Aveva vinto 7 delle 8 partite alla guida del Celtic tra il licenziamento di Brendan Rodgers e la nomina di Nancy.

"Max Alleyne è stato richiamato dal prestito dal club di appartenenza, il Manchester City". Così il Watford ha annunciato ufficialmente il ritorno di Max Alleyne all'ovile, impartito direttamente dal club che ne detiene il suo cartellino. Il Manchester City. Il difensore centrale classe 2005 è stato una presenza costante per gli Hornets nelle ultime settimane, partendo titolare nelle ultime 6 partite e dimostrandosi fondamentale in difesa al fianco di Mattie Pollock. Parlando il mese scorso, Alleyne ha rivelato quanto stesse apprezzando la sua esperienza al Watford, confidando di aver lasciato il City per "essere un giocatore del Watford" durante il prestito annuale. Ma collezionate 17 presenze con il club attualmente in sesta posizione in Championship ha colto al volo l'opportunità di finire a disposizione di Guardiola in Premier League. Dopo ottime prestazioni che gli hanno permesso di guadagnare la chiamata nell'Inghilterra U21.

Mentre tutti gli occhi sono fissi sull'affare Semenyo, il Manchester City sta emergendo come uno dei principali candidati per ingaggiare il capitano del Crystal Palace, Marc Guéhi, e già per il mese di gennaio. Il club di Etihad Stadium starebbe valutando una mossa per il centrale inglese di 25 anni dopo gli infortuni subiti da Gvardiol e Ruben Dias nel pareggio casalingo per 1-1 contro il Chelsea di domenica, perché anche Stones è ancora ai box e l'emergenza in difesa comincia a farsi netta. Guardiola attenderà di conoscere l’entità effettiva degli infortuni di Gvardiol e Dias prima di decidere se procedere con l'ingaggio lampo di Guéhi in questa finestra di mercato. Ma il gradimento per il profilo del difensore del Crystal Palace è progredito molto e potrebbe ora cambiare il corso del suo futuro.