TMW Guendouzi sempre più vicino all'addio alla Lazio: ha detto sì al Fenerbahce

Matteo Guendouzi è sempre più vicino all'addio alla Lazio. Secondo quanto riportato da TMW, l'offerta recapitata dal Fenerbahce è di circa 25-30 milioni di euro, bonus compresi, ed è sul tavolo dei biancocelesti da giorni. Il centrocampista adesso ha detto sì e gli uomini di mercato dei capitolini hanno individuato il sostituto in Giovanni Fabbian del Bologna. A breve sono attesi ulteriori sviluppi.

Il centrocampista in carriera vanta 110 presenze e 6 gol con la Lazio, 103 gettoni e 10 centri con il Marsiglia, 82 apparizioni e una rete con l'Arsenal, 30 incontri con il Lorient, 24 partite con la seconda squadra dei francesi e 24 gare e 2 gol con l'Hertha Berlino. Inoltre è sceso in campo 14 volte con la Francia, segnando 2 reti. A queste ci sono da aggiungere le 7 sfide con l'Under 18, le 2 con l'Under 19, con una rete all'attivo, le 3 con l'Under 20, impreziosite da un gol, e le 20 con l'Under 21, nelle quali ha messo è andato a segno una volta.