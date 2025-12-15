Dubbi e preoccupazione per Vicario, il Tottenham valuta sostituti: c'è anche Suzuki

Guglielmo Vicario sta preoccupando il Tottenham. Secondo quanto appurato dal portale TeamTalk, il portiere italiano dopo gli svarioni commessi col Fulham, ha replicato anche nella disfatta contro il Nottingham Forest (3-0) e adesso la dirigenza inglese starebbe considerando quattro profili come suoi possibili sostituti (anche se a gennaio risulterebbe complicato). Mentre dall'Inghilterra filtra scetticismo a proposito di un possibile ritorno in Italia e approdo all'Inter dell'ex Empoli.

Due possibilità

Il primo nome è eclatante, per l'affare instradato e chiuso dal Manchester City prima di fiondarsi su Donnarumma. Si tratta infatti di James Trafford, attuale secondo portiere tra le fila di Pep Guardiola e di forte interesse in casa Tottenham. I riflessi felini dell'estremo difensore inglese conferirebbero nuove garanzie a Thomas Frank tra i pali, così come un gioco migliore dal basso con i piedi. La seconda opzione arriva dal Real Madrid e si tratta di Andriy Lunin: l'estremo difensore ucraino è molto apprezzato dalla dirigenza del club inglese, memore delle prestazioni stellari nel momento in cui Courtois è stato fuori causa per infortunio per diverso tempo. E dalla reputazione di para-rigori. Ha un contratto valido fino al 2030 ma con il numero uno belga davanti a sé non sta trovando lo spazio desiderato.

Pista in Premier, nome dall'Italia

Bart Verbruggen, portiere del Brighton, è un altro nome accostato al Tottenham. Saracinesca in Premier League dopo il trasferimento dall’Anderlecht nel 2023, il futuro è luminoso e l'olandese è stato osservato da vicino anche dal City in estate. Mentre il Chelsea resta tutt'ora sulle sue tracce. Gli Spurs lo monitorano da vicino, considerandolo come una delle migliori opzioni per sostituire Vicario. Poi spicca Zion Suzuki, giapponese del Parma di 23 anni e che il club inglese segue fin dal suo sbarco in Italia. E anche in questo caso i Blues di Enzo Maresca vorrebbero farci un pensierino: le prestazioni sfoggiate (14 gol in 11 partite di campionato) sono favorevoli, il suo identikit da portiere moderno.