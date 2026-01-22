Parma, Suzuki è tornato a Collecchio: per il giapponese si avvicina il rientro

E' arrivato il momento del ritorno a Collecchio per Zion Suzuki. Il portiere giapponese si è rivisto sui campi insieme ai compagni, anche se ancora senza scarpe da calcio o guantoni: inizierà ora l'ultima fase della riabilitazione dopo l'infortunio e l'operazione alla mano. Il portiere giapponese da oggi tornerà a lavorare a Collecchio, avvicinandosi sempre di più al ritorno in campo.

Suzuki ha subito un grave infortunio alla mano sinistra durante la partita di Serie A contro il Milan l'8 novembre scorso (2-2 al Tardini). Ha completato la partita nonostante il dolore, ma gli esami del giorno dopo hanno evidenziato una frattura scomposta al terzo dito della mano sinistra e allo scafoide. L'infortunio lo ha costretto a rinunciare alle convocazioni con il Giappone per le amichevoli contro Ghana e Bolivia. Il 13 novembre ha subito un intervento chirurgico riuscito presso l'Institute for Integrated Sports Medicine della Keio University School of Medicine a Tokyo (con la presenza del medico del Parma, dottor Giulio Pasta), per stabilizzare lo scafoide e il dito.