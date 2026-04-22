I pensieri di finale ingolfano le gambe di tutti: Atalanta-Lazio, tanti errori e 0-0 all'intervallo

Atalanta e Lazio sono ancora sullo 0-0 dopo il primo tempo della semifinale di ritorno della Coppa Italia, dopo che anche l'andata è finita in parità.

C'è un gran bel clima alla New Balance Arena, per la seconda e ultima semifinale di ritorno di questa edizione della Coppa Italia. La curva di casa spinge l'Atalanta sin dal momento del suo arrivo in pullman all'esterno dello stadio e accoglie l'entrata in campo dei protagonisti con una coreografia doppia: da una parte 'ABC' (Atalanta Bergamasca Calcio) e dall'altra il teschio utilizzato dai gruppi ultrà nerazzurri.

La Lazio comincia con l'impostazione mentale di provare a tenere il possesso per la maggior parte del tempo, ma dopo qualche minuto di adattamento, sale di tono e d'intensità in risposta l'Atalanta, che comincia infatti a guadagnare campo. Sia l'una che l'altra squadra non temono di sviluppare le rispettive proposte, difettando però nella qualità in rifinitura, che fa sì che più di una situazione interessante non venga conclusa nella maniera adeguata. Pochi i tiri in porta, di fatto nessuno se si esclude un tentativo di Zalewski che sbatte su Motta a metà primo tempo. Da segnalare due ammoniti: Kolasinac da una parte e Cancellieri dall'altra, nessuno dei due in diffida.

Fino a qui il peso della ricompensa sembra star gravando sulle gambe e sulle idee sia dell'Atalanta che della Lazio. Il secondo tempo potrebbe darci suggerimenti più precisi su chi staccherà il biglietto per andare a Roma il 13 maggio contro l'Inter, a patto che l'impasse vista fino a qui si diradi.