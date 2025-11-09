Piccoli segnali di speranza: il primo gol in campionato del 91 viola è un messaggio a Vanoli

La prima gioia di Roberto Piccoli in maglia viola è arrivata forse nel momento più importante. Contro il Genoa, in una partita sofferta e dalla posta in palio a dir poco pesante, l’attaccante bergamasco ha siglato il gol che sembrava poter completare la rimonta della Fiorentina, prima del definitivo pareggio rossoblù. Il momentaneo 2-1 porta infatti la sua firma: movimento intelligente sul filo del fuorigioco, tocco morbido di Sohm e sinistro preciso a battere Leali in uscita. Una rete che vale più di un semplice tabellino, per fiducia e consapevolezza, ma anche future gerarchie.

Per Piccoli, arrivato in estate a peso d'oro con il compito di dare centimetri e alternative al reparto offensivo, si tratta del primo gol in Serie A con la Fiorentina, il secondo complessivo dopo quello messo a segno in Conference League. Alla sua dodicesima presenza stagionale, l’ex attaccante del Cagliari oggi ha sfruttato l'occasione concessagli da mister Vanoli grazie al forfait di Kean per infortunio.

Col centro di Piccoli la Viola ha ritrovato energia e lucidità e, se è vero che non è bastato per ottenere quella che sarebbe stata la prima vittoria in questo campionato, il suo resta un segnale forte. Un piccolo messaggio di speranza, per il popolo fiorentino e per il nuovo allenatore, che dovranno confidare pure nei gol di Piccoli per raggiungere la tanto auspicata salvezza a fine stagione.