Fiorentina, Piccoli: "Siamo sfortunati, è un periodo così. Nazionale? Intanto lavoro per la Fiorentina"

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo il 2-2 contro il Genoa. Le sue parole: "E' un periodo in cui siamo sfortunati. Anche sul rigore Ranieri non vede il pallone, siamo sfortunati ma dobbiamo lavorare per tornare ad essere la Fiorentina".

Che peso sentivate oggi?

"Era una partita tosta, ambiente difficile. Non sis tentiva il fischio dell'arbitro. Siamo stati bravi, poi il loro portiere ha fatto una grande parata su di me. Abbiamo preso un gol un po' cosi ma dobbiamo migliorare i dettagli. E' un punto di ripartenza".

L'hai già visto il telefono? C'è la chiamata di Gattuso?

"No, non ancora ho visto. Io voglio fare bene con la Fiorentina. Poi se mi chiameranno sono contentissimo".