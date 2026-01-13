Sliding doors: la strana storia di Bento e Leali, tutto in una sera. E il Genoa ora che fa?

"Sliding doors". Titolo più azzeccato non c'è per spiegare quanto accaduto in casa Genoa. Perché di porta si tratta, scorrevole appunto, quando raccontiamo lo strano destino che accomuna Nicola Leali e Bento. Il primo è il numero uno del Grifone finito nel mirino per alcuni errori di valutazione nelle partite precedenti ma comunque sempre affidabile quando chiamato in causa. Il secondo è Bento, estremo difensore ormai ai margini dell'Al Nassr, diretto verso il Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto e atteso in giornata.

Tre parate decisive di Leali

Se non fosse appunto per le sliding doors di una sera di metà gennaio. Da una parte, al "Ferraris", Nicola si dimostra (come a San Siro contro il Milan e come in tante altre occasioni) affidabilissimo salvando tre gol. Nell'ordine: al 40' del primo tempo su Sebastiano Esposito e poi nel secondo tempo su Luvumbo lanciato a rete e sulla conclusione di Idrissi dalla distanza. Tutt'e tre arrivate sul punteggio di 1-0 per i rossoblù liguri.

Rosso a Al Aqidi e trattativa bloccata

Dall'altra parte del mondo, in Saudi Pro League, si giocava la sfida fra l'Al Nassr e l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Sul punteggio di 1-1, al pareggio di Al Dawsari su rigore, il portiere gialloblù Al Aqidi si fa espellere proprio dopo aver subito la rete in un parapiglia nei pressi della porta. Molto probabilmente andrà incontro ad una squalifica di più di una giornata con Bento che dovrà quindi difendere i pali della squadra di CR7. Il club richiama subito il giocatore che era di fatto in partenza per Genova e l’affare salta. Forse non la ricerca del Genoa di un nuovo estremo difensore o forse, viste le ottime partite, crescerà la fiducia nei confronti di Leali. Sliding doors.