I soldi spesi, le battaglie, le finali perse e il Viola Park: il lascito di Commisso alla Fiorentina

"Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto". Da un periodo a questa parte il rapporto tra Rocco Commisso e i tifosi della Fiorentina non era certamente dei più sereni, complice la disastrosa stagione dei viola. Ieri le due parti hanno 'fatto pace' nel peggior modo possibile. La notizia che ha risvegliato tutta Firenze è stata la peggiore possibile: il presidente dei viola è scomparso all'età di 76 anni. Le sue condizioni di salute erano precarie da tempo e a Firenze mancava dall'aprile del 2025. Nove mesi di silenzi, o quasi, fino al tragico annuncio di ieri.

Uomo dalla forte personalità, divisivo come solo le persone vulcaniche come lui sanno essere, di Rocco Commisso si sono detti, si dicono e certamente si diranno tante cose. Sei anni e mezzo alla guida della Fiorentina, "la cosa più bella che si è regalato" si legge nell'annuncio del decesso, dove passerà alla storia per grandi traguardi ma anche occasioni mancate. Sempre mettendo però al primo posto la passione e l'amore per Firenze. Il ritorno in Europa, le tre finali perse, i tanti soldi spesi, le cessioni di Vlahovic e Chiesa alla Juventus, la battaglia per lo stadio, quella ai procuratori e il suo fiore all'occhiello, quel Viola Park donato alla città che resterà per sempre la sua grande testimonianza.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nella giornata di ieri. "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate" ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta. "Quando l'ho incontrato, mi ha parlato dei giocatori come dei figli, del suo club come una parte di sé" l'aneddoto del presidente della FIFA Gianni Infantino, mentre Aleksander Ceferin ha dichiarato: "In un'epoca in cui gli investimenti nel calcio seguono logiche aziendali, Rocco incarnava l'anima romantica ormai tramontata del presidente che investe generosamente in un progetto sportivo, amando un club e i suoi tifosi". Oltre a tante personalità del mondo del calcio, è arrivato anche il cordoglio da parte di tutti i club della Serie A ed internazionali, tra cui il Real Madrid, i New York Cosmos e tanti altri.

Nel frattempo la gara di oggi tra Bologna e Fiorentina si giocherà. Il club viola, per volere della stessa famiglia del patron americano, ha scelto di non chiedere il rinvio alla Lega e quindi il match si disputerà come da programma, alle ore 15:00 al Dall'Ara. Tuttavia, la formazione toscana omaggerà comunque il proprio presidente scomparso prima e durante il match. I viola, infatti, prima del fischio di inizio effettuerà la fase di riscaldamento con una maglietta speciale in onore di Commisso. Inoltre, durante la partita, i calciatori indosseranno la consueta fascia di lutto al braccio.