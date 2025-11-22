Milan, Modric si prepara al primo derby. Federico Giunti: "È il calcio, per me sarà decisivo"

In vista del derby della Madonnina tra Inter e Milan, in programma domani sera alle 20:45, ha parlato l'ex centrocampista ed ex tecnico della Primavera rossonera Federico Giunti: "Mi aspetto una partita agonisticamente tirata e come al solito, sentita al massimo. Non chiedetemi il risultato o la favorita, ma il Milan con Allegri ci arriverà carico e preparato".

Chi saranno gli uomini decisivi per l'una e l'altra?

"Nel Milan dico Modric che per me è... il calcio. Quando tocca il pallone, è uno spettacolo. Nell'Inter i quattro attaccanti si integrano tutti alla perfezione. Chiunque Chivu scelga, non sbaglia. Lautaro, però, è il più pericoloso".

E' un derby che vale anche per lo scudetto?

"Assolutamente sì. La classifica è corta e, dopo il cambio dell’allenatore, la Juve non è fuori dalla corsa perché Inter e Roma hanno già perso tre incontri. Tanti... Se Max inizia a far punti con continuità, sarà dura per tutti".