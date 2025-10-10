Milan, messaggio da Ibrahimovic su La Gazzetta dello Sport: "Ti aiuto a vincere"

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare. Il senior advisor di RedBird di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, racconta quale sia ora il suo ruolo all'interno del club rossonero e cosa possa fare: "Ti aiuto a vincere", il titolo proposto in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. Con prosieguo di alcune dichiarazioni dell'ex attaccante del Diavolo e campione svedese: "Sono ancora Dio, ma ora so come lavorare in squadra", a proposito della nuova composizione della dirigenza che vede il ds Tare. Rivelando poi: "Leao è magia, vince da solo. Rabiot poteva venire un anno fa".

In primo piano poi, viene suggerito il tema Nazionale italiana perché tra Estonia e Israele (nell'arco di 4 giorni) la truppa di Gennaro Gattuso si gioca quasi tutto per l'accesso ai Mondiali 2026. Al momento gli Azzurri hanno 9 punti rispetto alla Norvegia prima in classifica del Girone I e a quota 15. L'opzione spareggio è sempre più probabile per provare a staccare il pass Coppa del Mondo ed evitare di restare fuori dal giro per il terzo anno di fila,

Il titolo che campeggia in alto invece fa riferimento al Festival dello Sport di Trento, consueto appuntamento intrattenuto dalla Rosea, cominciato ieri. Una festa in mezzo ai campioni, con Urbano Cairo a fare gli "onori di casa": "Lo sport unisce", ha dichiarato il presidente del Torino nonché di RCS MediaGroup.