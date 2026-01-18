Idea per uno scambio tra Cagliari e Parma: Luvumbo in gialloblù, sull'altro fronte Cutrone

Reduce dal successo sofferto e quindi forse anche più goduto di ieri sera per 1-0 contro la Juventus, al Cagliari non hanno intenzione di perdere tempo e continuano a lavorare alacremente sul calciomercato di gennaio, con il chiaro obiettivo di fornire a mister Pisacane un ventaglio più ampio di alternative.

Emerge anche un'idea che riguarda un possibile scambio di calciatori con il Parma. Da capire se in via diretta o tramite due operazioni singole e separate da loro, ma secondo quanto riferisce l'edizione di oggi di Tuttosport gli isolani e i ducali starebbero valutando di scambiarsi due attaccanti che fino a qui non hanno trovato troppo spazio con i loro club.

Il Cagliari darebbe il rapido angolano Zito Luvumbo al Parma, mentre a fare il percorso opposto potrebbe essere il centravanti Patrick Cutrone, chiuso fin qui in Emilia e il cui cartellino è di proprietà del Como. Intanto proprio dalla società del lago si appresta a fare il suo ritorno a Cagliari nei prossimi giorni il difensore Alberto Dossena. Insieme a lui riecco un altro voto, come quello del centrocampista Ibrahim Sulemana, in arrivo dall'Atalanta via Bologna e anch'egli ceduto dagli isolani nell'estate del 2024, ma pronto adesso a ripresentarsi a Cagliari.