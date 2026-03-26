TMW Il 1958 e il 2022, ma il bilancio è positivo: Italia, i precedenti con l'Irlanda del Nord

I ricordi sono decisamente amari, e affondano le radici nella prima grande delusione azzurra sulla via dei Mondiali. La qualificazione dell’Italia all’edizione 2026 del torneo passa dall’Irlanda del Nord, avversaria questa sera a Bergamo nella semifinale dei playoff.

Un avversario, considerando il pregresso, più ostico del previsto. La formazione britannica fu infatti decisiva, a suo modo, nel condannare gli azzurri di Roberto Mancini ai playoff nel 2022, con il pareggio per 0-0 a novembre 2021. Bisogna tornare indietro al 1958, invece, per la grande amarezza: il ko per 2-1 con l’Irlanda del Nord segnò la mancata qualificazione, per la prima volta, dell’Italia ai Mondiali svedesi. Dal punto di vista prettamente statistico, il bilancio resta comunque positivo: sette vittorie azzurre, tre pareggi e un successo nordirlandese negli undici precedenti giocati tra le due nazionali a oggi.

E poi ci sono gli spareggi. Quest’anno l’Italia giocherà il quarto playoff mondiale della sua storia. I precedenti più recenti sono amari: nel 2018 e nel 2022 è andata malissimo. Nel 1998, invece, gli azzurri ce la fecero, superando la Russia nel doppio confronto valido per il pass iridato. La gara di andata, nella neve di Mosca, segnò l’esordio di Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione.