Il bilancio di Chivu: "Abbiamo fatto di tutto per lasciarci alle spalle le delusioni del passato"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta (17° turno di Serie A), ha fatto anche un bilancio sul 2025 dell'Inter. Queste le sue dichiarazioni:

"Io non parlo mai di me stesso. Sono stati mesi difficili all'inizio pensando alla fine della stagione scorsa ma abbiamo fatto di tutto per metterci sulla strada giusta lavorando sodo e lasciando alle spalle le delusioni del passato. Ci sono alti e bassi e non siamo perfetti. Stiamo cercando di migliorare quegli aspetti che poi indirizzano la stagione. Abbiamo fatto cose buone e meno buone. Stiamo cercando di togliere dei difettucci dal punto di vista collettivo e individuale. La squadra deve mantenere l'ambizione giusta".

L'Inter deve fare un salto di qualità?

"Ci sono partite importanti da giocare, alcune partite poi forse indirizzano una stagione. Per noi tutte le partite sono importanti, questa è la mentalità che dobbiamo avere. Dobbiamo essere la migliore versione di quello che siamo. Poi ci si giudica troppo sulle piccole cose. Stiamo combattendo per migliorare per quanto riguarda motivazione e responsabilità. Non dobbiamo perdere di vista la voglia di osare. La squadra per arrivare fino in fondo deve osare".

