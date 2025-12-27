Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Inter, Chivu: "Con il bello non sempre si vincono le partite. Atalanta? Sempre ostica"

Inter, Chivu: "Con il bello non sempre si vincono le partite. Atalanta? Sempre ostica"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:28Serie A
Bruno Cadelli

L'Inter dopo la delusione della Supercoppa Italiana si tuffa nuovamente nel campionato. Domani i nerazzurri giocheranno contro l'Atalanta di Raffaele Palladino nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A. Ad Appiano Gentile l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per presentare il match di Bergamo.

La conferenza stampa comincerà alle 12.00

L'Atalanta ha cambiato passo, che partita si aspetta?
"La partita con l'Atalanta è sempre stata ostica. Hanno costruito bene con Gasperini e hanno cercato di mantenere la stessa identità e hanno vinto l'Europa League. Con Raffaele hanno trovato contiuuità nel vincere. Con l'Atalanta non è mai semplice, per l'intensità, verticalità e difesa a uomo. Dobbiamo essere bravi e coraggiosi, vincendo le seconde palle e cercando di essere concreti".

Arriva il mercato, siete a posto così?
"Mancano cinque o sei giorni all'apertura del mercato. Per un allenatore è difficile parlarne perchè rischia di mancare di rispetto ai giocatori. Un allenatore non potrà mai dirvi cosa manca, cosa serve perché vorrebbe dire che i suoi non sono all'altezza. Mi fermo qua. Non è mai semplice".

Un bilancio del 2025? Cosa vuole e si aspetta dal 2026?
"Io non parlo mai di me stesso. Sono stati mesi difficili all'inizio pensando alla fine della stagione scorsa ma abbiamo fatto di tutto per metterci sulla strada giusta lavorando sodo e lasciando alle spalle le delusioni del passato. Ci sono alti e bassi e non siamo perfetti. Stiamo cercando di migliorare quegli aspetti che poi indirizzano la stagione. Abbiamo fatto cose buone e meno buone. Stiamo cercando di togliere dei difettucci dal punto di vista collettivo e individuale. La squadra deve mantenere l'ambizione giusta".

L'Inter deve fare un salto di qualità?
"Ci sono partite importanti da giocare, alcune partite poi forse indirizzano una stagione. Per noi tutte le partite sono importanti, questa è la mentalità che dobbiamo avere. Dobbiamo essere la migliore versione di quello che siamo. Poi ci si giudica troppo sulle piccole cose. Stiamo combattendo per migliorare per quanto riguarda motivazione e responsabilità. Non dobbiamo perdere di vista la voglia di osare. La squadra per arrivare fino in fondo deve osare".

Non c'è un sostituto omologo di Dumfries, Luis Henrique è la soluzione definitiva? Oppure è arrivato il momento di Diouf?
"La responsabilità dei giocatori è importante. Luis si è trovato in una realtà con pressioni altissime e ogni piccolo dettaglio viene messo sotto la lente di ingrandimento. Io in queste partite non ho visto un Luis Henrique non all'altezza, ha cercato di dare il suo contributo. Gli è mancata magari un po' di iniziativa ma dal punto di vista tattico non ha fatto meno dei suoi compagni. Denzel poi è ovvio che è un giocatore importante, l'anno scorso tra l'altro se non sbaglio ha fatto dieci gol. Ma non dobbiamo giudicare Luis Henrique in base ai gol. Ha qualità".

Manca poco per trovare continuità negli scontri diretti?
"Noi dobbiamo essere più forti di frustrazioni e ingiustizie. Noi abbiamo l'obiettivo di lavorare sodo e di aggiungere qualcosa in più dal punto di vista motivazionale. Non dobbiamo sempre fare le cose belle, la squadra ha un'identità e c'è qualcosa da aggiungere. Potevamo magari accelerare il processo ma non è mai facile aggiungere tanto in poco tempo. Siamo consapevoli di quello che ci manca. Stiamo lavorando con determinazione e responsabilità. Dobbiamo uscire dalla comfrot zone".

Avete pensato a Frattesi esterno?
"Non ho mai pensato a questo. Abbiamo provato esperimenti con Carlos e Diouf, che comunque può interpretare il ruolo per impatto fisico e caratteristiche che ha. A Davide non abbiamo mai pensato a questo. Lo abbiamo provato sotto punta, poi Davide per vari motivi ha giocato meno ma non posso raccontare tutte le cose. Alcune cose non posso venire a raccontarle. Abbiamo un giocatore come Luis Henrique per ricoprire il ruolo a destra e lo sta facendo discretamente bene. Diouf quando subentra ci dà degli spunti, come saltare e nel cercare la porta".

Calhanoglu può tornare titolare? Gioca Martinez?
"Calhanoglu ha dato continuità e sta bene ed è ha disposizione per domani. Per quanto riguarda Pepo ha dato buoni segnali in semifinale a Ryiad. In questo mese e a gennaio lo rivedremo ancora".

Cosa si porta dopo la Supercoppa?
"Sarei ipocrita dicessi che siamo contenti. Negli ultimi anni giocare contro il Bologna non è mai stato semplice. Nel secondo tempo la prestazione è stata giusta, ho visto delle cose buone e dobbiamo aggiungere qualcosa. Con il bello a volte non si vincono sempre le partite. Bisogna trovare le chiavi giuste e aggiungere qualcosa in più. Io non voglio togliere ma aggiungere".

Bisogna mettere qualcuno sulla graticola per ottenere qualcosa in più?
"Le cose che si dicono in uno spogliatoio si dicono in faccia. Si fa critica e autocritica. Io mi sono sempre posto come principio il rispetto dei giocatori ma questo non vuol dire che non dica le cose nello spogliatoio. Noi siamo consapevoli di quello che possiamo migliorare. Sembra semplice visto da fuori ma non lo è. Questa squadra sta lavorando sodo e ha il coraggio di mettersi in gioco. Poi è ovvio che quando si vince non è semplice. Però abbiamo sempre cercato di mettere tutto quello che abbiamo per migliorare. Sono consapevoli di quello che manca, perchè li si responsabilizza sempre per tirare fuori qualcosa in più. Si lavora sempre per migliorare e accettare i difetti. Bisogna guardarsi nello specchio è chiedersi cosa fare per uscire dalla zona confort. Le risposte ci sono state anche dall'inizio della stagione con il gruppo che si è compattato".

Cosa pensa di Alexander Stankovic? Può tornare all'Inter?
"Sono il suo primo tifoso insieme alla sua famiglia. Ho avuto la fortuna di allenarlo e di trasmetterli alcuni valori. Ha avuto il coraggio di tagliare il cordone ombelicale. Conosce le sue ambizioni e il suo interesse. Lui è nato con i colori nerazzurri nel sangue, lo seguiamo e mi fa piacere che le prestazioni lo facciano guardare con attenzione".

Ti fa paura essere in una centrifuga come diceva Trapattoni?
"Mi stimola, io l'esperienza l'ho sempre avuta e la cosa importante è imparare e avere la pelle dura. Io so chi sono e la mia lealtà è forte e so cosa posso portare a tavola. La cosa che ho imparato nella vita però è anche che non ho paura di stare da solo a tavola. Ho una dignità che non è in vendita. So cosa porto e cosa posso portare in una squadra competitiva".

12.28 - Termina la conferenza stampa

Articoli correlati
Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter" Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter"
Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io il primo... Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io il primo tifoso di Stankovic"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Altre notizie Serie A
Vigilia di Bologna-Sassuolo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano Live TMWVigilia di Bologna-Sassuolo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Genoa, De Rossi: "I ragazzi sono tornati bene dalle vacanze. E' rientrato Cuenca"... Live TMWGenoa, De Rossi: "I ragazzi sono tornati bene dalle vacanze. E' rientrato Cuenca"
Cagliari, chi si rivede: sfida al Toro di Simeone. Con il Cholito, sardi a portata... Cagliari, chi si rivede: sfida al Toro di Simeone. Con il Cholito, sardi a portata di Europa
Il Parma la sblocca subito con il colpo di testa di Sorensen: Fiorentina sotto 1-0... Il Parma la sblocca subito con il colpo di testa di Sorensen: Fiorentina sotto 1-0 al 47'
Sassuolo, Grosso rende omaggio al Bologna: "Hanno certezze costruite negli anni" Sassuolo, Grosso rende omaggio al Bologna: "Hanno certezze costruite negli anni"
Marocco, solo 1-1 ma El Aynaoui MVP: "Il CT ha detto che la Coppa d'Africa è una... Marocco, solo 1-1 ma El Aynaoui MVP: "Il CT ha detto che la Coppa d'Africa è una maratona"
Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter" Live TMWAtalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter"
Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso... Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso di Stankovic"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: possibile staffetta tra Bremer e Kelly, chance Openda
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
4 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
5 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso di Stankovic"
Immagine top news n.1 Serie A, 17^ giornata LIVE: Dybala ancora falso nove, c'è Bremer
Immagine top news n.2 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka
Immagine top news n.3 Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce
Immagine top news n.4 Roma, contatto Gasperini-Zirkzee: l'olandese ha detto sì. E l'esborso può essere da record
Immagine top news n.5 Il Milan offre a Maignan un contratto da 7 milioni fino al 2029: c'è l'apertura del francese
Immagine top news n.6 Da Parma-Fiorentina a Roma-Genoa, le probabili formazioni del 17° turno di Serie A
Immagine top news n.7 Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vigilia di Bologna-Sassuolo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "I ragazzi sono tornati bene dalle vacanze. E' rientrato Cuenca"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, chi si rivede: sfida al Toro di Simeone. Con il Cholito, sardi a portata di Europa
Immagine news Serie A n.4 Il Parma la sblocca subito con il colpo di testa di Sorensen: Fiorentina sotto 1-0 al 47'
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Grosso rende omaggio al Bologna: "Hanno certezze costruite negli anni"
Immagine news Serie A n.6 Marocco, solo 1-1 ma El Aynaoui MVP: "Il CT ha detto che la Coppa d'Africa è una maratona"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Novara, si stringe per la panchina. Accordo a un passo con Dossena: ultimi dettagli da limare
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, tutto fatto per Esposito: lo Spezia cede alla terza offerta della società blucerchiata
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Pescara, le formazioni ufficiali: schieramenti speculari nello scontro salvezza al "Picco"
Immagine news Serie B n.4 La Samp saluta Pedrola: tanti infortuni, poche partite per un talento (quasi) mai espresso
Immagine news Serie B n.5 Modena, Santoro amaro dopo la sconfitta col Monza: "Volevamo chiudere bene l'anno"
Immagine news Serie B n.6 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Immagine news Serie C n.3 Pres. Ravenna: "Un 2025 ricco di emozioni. Mercato? Non vogliamo rovinare gli equilibri"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Pisa Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.2 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.3 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?