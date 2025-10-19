Solo 5 giocatori di movimento in panchina per il Milan: tra questi due 2006 e un 2007

Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez e Balentien. Sono questi i 7 giocatori che il Milan avrà a disposizione questa sera contro la Fiorentina per eventuali cambi a gara in corso. Allegri può contare dunque solamente su 5 giocatori di movimento, di cui due sono 2006 e uno è un 2007. Gli unici a essere stabilmente in prima squadra sono De Winter e Gimenez, un difensore e un attaccante.

Le soluzioni per l'allenatore rossonero sono davvero poche e questo è dovuto a tutti gli infortuni che sono capitati al Diavolo durante la sosta: oggi sono infatti assenti Estupinan, Rabiot, Loftus-Cheek, Pulisic e Nkunku, calciatori fondamentali per il Milan e soprattutto impiegati spesso fino ad adesso. Durante la partita si capirà se questo potrà essere un fattore decisivo in negativo per i padroni di casa o meno.

Qualora dovessero esserci ulteriori problemi fisici a qualche elemento, diventerebbe davvero complicato correggere in corso d'opera l'undici iniziale. Allegri sa come si gestiscono le difficoltà e cercherà di trasmettere massima fiducia al gruppo, composto pure da giovani come Balentien, che in altre occasioni è già entrato sul terreno di gioco. Come se non bastasse Leao è all'esordio dal 1' e Saelemaekers non è al meglio. Serve una prova maiuscola per uscire da San Siro con i 3 punti.