Il Bodo/Glimt dei miracoli, come l'Ajax del 2019? È già storia in Norvegia: quarta big ko

Il Bodo/Glimt dei miracoli, come l'Ajax del 2019? È già storia in Norvegia: quarta big ko
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 23:39Serie A
Yvonne Alessandro

Questo Bodo/Glimt è quasi surreale, ai limiti del comprensibile, ma è anche per questo che il calcio riesce a catturare la passione dei tifosi. Una storia dalle sembianze di favola calcistica quella della formazione di Knutsen, questa sera in campo per la partita più importante della stagione e della storia del club norvegese. Nell'andata degli ottavi di Champions League ha asfaltato lo Sporting Lisbona, seconda potenza della Serie A portoghese, con un 3-0 che non ha mai messo in discussione i gialloneri.

Un risultato incredibile che va ad aggiungersi alla sequela di traguardi impensabili in una stagione da sogno nella Champions League 2025/26. Tutto è cominciato con il Manchester City, piegato 3-1 sempre all'Aspmyra Stadion, al turno successivo il Bodo ha espugnato il Metropolitano 2-1 cogliendo di sorpresa l'Atletico Madrid. Poi è arrivato il clamoroso doppio confronto con l'Inter, sia all'andata (3-1) che al ritorno (2-1) dei playoff di Champions battuta. Questa sera la ciliegina sulla torta, con i quarti di finale virtualmente raggiunti per il tris inferto allo Sporting Lisbona di Borges.

Nel complesso è stata una scalata epica da parte dei norvegesi. Alla sua prima partecipazione storica in Champions League ha saputo mandare al tappeto forze arcinote del calcio europeo. Il sogno del passaggio al turno successivo è praticamente a un passo. Ormai non può più essere considerata una sorpresa, quanto una favola tanto impressionante quanto bella da raccontare. Con le dovute proporzioni, ma se riuscisse a ripercorrere le orme dell'Ajax dei miracoli di Erik ten Hag, che nel 2019 si spinse fino alla semifinale di Champions League?

