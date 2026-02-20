Il Bologna è fuori dalla crisi? Bartolozzi risponde sul CorrSport: "Ci sono tutti i segnali"

Il giornalista Bruno Bartolozzi dedica il suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport alla vittoria del Bologna sul campo del Brann nell'andata del playoff di Europa League. Questo un estratto della sua analisi:

"Il Bologna fa tornare giovani. È stata una partita di un tempo. Quando le coppe avevano intensità e cuore e il vantaggio veniva difeso con energia, senza temere gli attacchi avversari, senza subire gol. E anche quando il portiere ci metteva la mano, non solo in una occasione. Ma è stata anche una partita moderna. Intanto perché il Bologna ha riscattato il calcio italiano da un turno deprimente. La Champions League ha ferito orgoglio e ambizioni dei nostri club, mentre il Bologna ha vinto a testa alta e lo ha fatto dentro una sua narrazione epica".

I rossoblù sono finalmente fuori dalla crisi? Bartolozzi risponde così: "Ci sono tutti i segnali. I conti torneranno con la prima partita in casa di questo mini-ciclo che diffonde speranza e rinascita. Il Bologna infatti ha messo insieme una doppia vittoria consecutiva, dopo quella di campionato con il Torino. Un evento che mancava in questa stagione da fine novembre. Adesso bisogna tornare a vincere in casa e ribaltare anche una difficoltà psicologica oltre a quella tattica".