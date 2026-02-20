Reggiana, Vicari: "A Bari 4 anni fantastici. Qui per rilanciarmi, ho scelto di pancia"

“Prima di tutto volevo ringraziare il mondo Bari, ho vissuto quattro anni fantastici in una città bellissima e con persone speciali. Era giusto e doveroso dirlo. Nell’ultimo periodo c’era la possibilità di andare via e quando mi ha chiamato la Reggiana ho sentito la loro voglia di portarmi qui, poi la piazza è importante e questa esperienza molto stimolante. Voglio ripagare la fiducia”. Il difensore Francesco Vicari parla così in conferenza stampa presentandosi alla Reggiana.

“In questo momento avevo bisogno di persone che credessero in me, mi sono fatto guidare dalla pancia e anche se la situazione in classifica è difficile ci sono buone possibilità per tirarci fuori. - prosegue il centrale come riporta Tuttoreggiana.com - Ho preso questa esperienza per rilanciarmi e come stimolo per migliorarmi ulteriormente”.

Infine un pensiero sull’Avellino che ha appena cambiato allenatore: “Con Ballardini in panchina ci aspettiamo grande ordine e concentrazione da parte dei biancoverdi. Dovremo battagliare ed essere lucidi mentalmente perché loro si faranno trovare molto preparati”.