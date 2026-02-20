McTominay sugli infortuni del Napoli: "Sfortuna". Poi su Hojlund: "Più forte che a Manchester"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport parlando di vari temi, tra i quali anche il suo allenatore Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Ci alleniamo molto, lavoriamo duramente, questo spiega il successo dell’anno scorso, la vittoria del campionato e della Supercoppa. Il lavoro che fai a porte chiuse emerge nelle partite. Antonio è un grande allenatore, molto forte, appassionato, conosce benissimo il calcio. È diverso da chiunque altro io abbia avuto in passato... Il senso d’incertezza che infonde: con lui devi dare il massimo o hai un problema".

Lo scozzese ha poi commentato l'ottimo rendimento del suo compagno di squadra Rasmus Hojlund: "È un grande. Un amico. Sono vicino anche a Billy (Gilmour), Rasmus, Sam Beukema, Kevin (De Bruyne), Rome. Rasmus è cresciuto molto da quando l’avevo visto la Manchester, è più forte e veloce. Ha un grande futuro e sono felice per lui".

Infine, una battuta sui tanti infortunati in casa partenopea: "Difenderò sempre la squadra. In momenti di difficoltà e con tanti infortuni è difficile per l’allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata".