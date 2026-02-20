Napoli falcidiato dagli infortuni, parla l'ex preparatore: "Gli allenamenti di Conte non c'entrano"

Personal trainer specializzato in allenamento funzionale ed educatore alimentare, Tiberio Ancora ha lavorato per 20 anni con mister Antonio Conte ed è stato tra i protagonisti della vittoria del quarto scudetto azzurro. Anche se in estate ha lasciato il club, l'edizione odierna de Il Mattino l'ha intervistato per commentare i tanti infortuni capitati a De Bruyne e compagni in questa stagione:

"Non è certo perché sono andato via io. Gli allenamenti di Conte sono giusti per un atleta che deve vincere a questi livelli. Non manca la cura del dettaglio. Ovviamente quando ero a stretto contatto con i giocatori potevo avere una visione dettagliata, se uno usciva fuori da i miei parametri si accendeva una spia che riportavo immediatamente a medico, preparatore atletico e allenatore. Perché fuori da quei parametri il rischio infortunio aumentava. Ma è altrettanto vero che ci si può far male anche quando sei perfettamente in linea con i miei parametri".

Ancora ha poi proseguito: "Escludo possa essere un problema di preparazione perché per 20 anni ho lavorato con Costantino Coratti, conosco i suoi metodi: è il mago della condizione del calciatore. In 20 anni di calcio con Conte gli unici due anni che non sono stato all’Inter e questo al Napoli sono successe le stesse cose, ma ripeto che non è detto che con me le cose sarebbero andate diversamente. Lo scorso anno siamo stati la terza squadra di serie A con meno infortunati".