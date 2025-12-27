Il Bologna farà qualcosa a gennaio? Italiano: "Ci siamo, rosa costruita per tanti impegni"

In vista del match di domani, in programma in casa contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto oggi in conferenza stampa. Tanti gli argomenti toccati, tra cui eventuali rinforzi visti i numerosi infortuni: "Non abbiamo ancora parlato di mercato. Oggi abbiamo cercato di stabilire un momento per vederci con il direttore, ma ancora non ne abbiamo parlato. La malasorte si sta accanendo con noi e non ci molla. Dal punto di vista numerico ci siamo, perché La rosa era stata costruita per affrontare molti impegni, ma appena si aprirà la finestra di mercato valuteremo il da farsi".

Contro la formazione di Fabio Grosso, non saranno a disposizione Freuler e Casale: "Vengono solo per riassaporare il clima partita. Remo ha fatto due allenamenti mentre Nicolò solo uno, oggi. Entrambi sono in ritardo di condizione". Buone notizie, invece, per quanto riguarda Lucumì: "Ha smaltito il problema al tendine ed è a piena disposizione. Lo vedo sereno e tranquillo ed è un professionista serio. Su altri aspetti non posso rispondere".

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Ferguson: "Il suo non è un problema di condizione o di minuti giocati. Sa giocare gare di qualità migliore rispetto a quelle disputate ultimamente. È un up and down che ci può stare, lui sa che la qualità delle sue performance può essere diversa".