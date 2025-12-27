Italiano sul rinnovo di Lucumì: "Lo vedo sereno e tranquillo, è un professionista serio"

In vista del match di domani, in programma in casa contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto come di consueto in conferenza stampa. Queste le sue specifiche dichiarazioni sui temi di mercato:

Si aspetta qualcosa dal mercato visti i tanti infortuni che si stanno creando giocando così spesso?

"Non abbiamo ancora parlato di mercato. Oggi abbiamo cercato di stabilire un momento per vederci con il direttore, ma ancora non ne abbiamo parlato. La malasorte si sta accanendo con noi e non ci molla. Dal punto di vista numerico ci siamo, perché La rosa era stata costruita per affrontare molti impegni, ma appena si aprirà la finestra di mercato valuteremo il da farsi".

Come sta Lucumì e come sta vivendo la situazione legata al rinnovo contrattuale?

"Ha smaltito il problema al tendine ed è a piena disposizione. Lo vedo sereno e tranquillo ed è un professionista serio. Su altri aspetti non posso rispondere".

Rileggi qui tutte le parole di Italiano!