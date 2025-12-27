Italiano su Immobile: "Grande fiducia dopo il rigore". Ma aggiunge: "E' ancora in ritardo"

E' un Bologna con grande voglia di riscatto quello che si presenta alla sfida col Sassuolo, in programma domani alle 18.00 allo stadio Renato Dall'Ara. Un match che potrebbe avere tra i suoi protagonisti Ciro Immobile, tornato a disposizione dopo l'infortunio rimediato ad inizio stagione e autore del tiro decisivo nella serie di rigori andata in scena nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter.

"Il rigore gli ha dato grande fiducia e autostima - ha dichiarato Italiano in conferenza stampa -, ma è ancora in ritardo. Lui non è in lista Uefa e quindi troverà posto in campionato nel momento in cui entreremo nel tour de force. Tutti e tre saranno fondamentali, anche perché a volte li stiamo schierando contemporaneamente a gara in corso. Ma sono convinto che anche dall'inizio ci sarà spazio per Ciro, deve continuare a lavorare".

Riguardo in generale all'attacco, privo degli infortunati Cambiaghi e Bernardeschi, ha detto: "È l'ennesimo reparto preso di mira, prima era il centrocampo ora gli esterni. Perdiamo Bernardeschi e ora anche Cambiaghi a causa di una sindrome influenzale, quindi abbiamo Orsolini, Dominguez e Rowe che si giocheranno i primi due posti ed uno entrerà a gara in corso. Abbiamo preparato bene la partita, non dobbiamo deprimerci per aver perso una finale, purtroppo lo sport è questo. Come siamo ripartiti dopo la vittoria di maggio, ora dobbiamo ripartire dopo la sconfitta con il Napoli. Abbiamo fiducia ed entusiasmo e mi auguro che lo stadio ci dia una mano".