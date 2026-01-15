Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Bologna riaccende il motore: vittoria in campionato dopo quasi 2 mesi

Il Bologna riaccende il motore: vittoria in campionato dopo quasi 2 mesi
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 21:23
Simone Bernabei

Successo importantissimo per il Bologna di Vincenzo Italiano sul campo dell'Hellas Verona, nel recupero della 16^ giornata precedentemente rimandata per permettere lo svolgimento della Supercoppa Italiana. I rossoblù vincono, non senza difficoltà, per 3-2 al Bentegodi grazie alle reti di Orsolini, Odgaard e Castro. Per gli scaligeri invece gol di Orban e autogol di Freuler.

"Un tassello alla volta. Stiamo tornando quelli di un mese fa e di questo ne sono contentissimo", ha commentato a caldo lo stesso Italiano parlando del successo dei suoi. Anche se in realtà il riferimento temporale è sbagliato, visto che il Bologna non vinceva in campionato quasi da 2 mesi. 53 giorni per l'esattezza.

L'ultima gara da 3 punti in campionato infatti era stata quella del 22 novembre scorso contro l'Udinese, un netto 3-0 in trasferta. Poi la sconfitta con la Cremonese, il pareggio con la Lazio, la sconfitta con la Juventus, il pareggio col Sassuolo, i ko in fila con Inter e Atalanta e il pareggio col Como. Nel mezzo c'erano stati un paio di successi con Parma e Salisburgo in Coppa Italia e in Europa League, ma il campionato aveva regalato 7 partite senza successo. Almeno fino a oggi, in attesa del prossimo interessante match contro la Fiorentina al Dall'Ara di domenica prossima.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
