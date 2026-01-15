Il Bologna riaccende il motore: vittoria in campionato dopo quasi 2 mesi

Successo importantissimo per il Bologna di Vincenzo Italiano sul campo dell'Hellas Verona, nel recupero della 16^ giornata precedentemente rimandata per permettere lo svolgimento della Supercoppa Italiana. I rossoblù vincono, non senza difficoltà, per 3-2 al Bentegodi grazie alle reti di Orsolini, Odgaard e Castro. Per gli scaligeri invece gol di Orban e autogol di Freuler.

"Un tassello alla volta. Stiamo tornando quelli di un mese fa e di questo ne sono contentissimo", ha commentato a caldo lo stesso Italiano parlando del successo dei suoi. Anche se in realtà il riferimento temporale è sbagliato, visto che il Bologna non vinceva in campionato quasi da 2 mesi. 53 giorni per l'esattezza.

L'ultima gara da 3 punti in campionato infatti era stata quella del 22 novembre scorso contro l'Udinese, un netto 3-0 in trasferta. Poi la sconfitta con la Cremonese, il pareggio con la Lazio, la sconfitta con la Juventus, il pareggio col Sassuolo, i ko in fila con Inter e Atalanta e il pareggio col Como. Nel mezzo c'erano stati un paio di successi con Parma e Salisburgo in Coppa Italia e in Europa League, ma il campionato aveva regalato 7 partite senza successo. Almeno fino a oggi, in attesa del prossimo interessante match contro la Fiorentina al Dall'Ara di domenica prossima.