Il Bologna ringrazia comunque i tifosi: "Non è andata come volevamo. Ma mancano 90 minuti"

Il Bologna deve smaltire l’amarezza per il ko interno con l’Aston Villa. Un 3-1 interno difficile da digerire, sia perché rende improbabile l’accesso alle semifinali di Europa League, sia perché è arrivato al termine di una partita complessivamente giocata meglio dagli uomini di Vincenzo Italiano.

Ma, soprattutto, perché è arrivato tra le mura amiche. È al suo popolo, infatti, che parla il club emiliano nell’ultimo post su X: “Non è andata come volevamo, ma il vostro supporto è stato incredibile. Adesso si riparte: mancano ancora novanta minuti”.

La partita di ritorno, in programma a Birmingham, si giocherà giovedì prossimo, 16 aprile, alle 21. Per conquistare i supplementari, il Bologna dovrà vincere con due gol di scarto.