Il Borussia Dortmund protesta su X, la Juve rinnova Pinsoglio: le top news delle 13

Proseguono i rinnovi di contratto in casa Juventus. Dopo quello importantissimo di Kenan Yildiz dei giorni scorsi ed in attesa di formalizzare quello oramai imminente di Weston McKennie fino al 2030, la società bianconera ha deciso di accelerare anche per un altro membro della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Nello specifico si tratta di Carlo Pinsoglio, terzo portiere il cui attuale accordo è in scadenza al termine di questa stagione. Il classe '90 ha trovato l'accordo per allungare la sua permanenza in bianconero di una ulteriore stagione, fino al giugno del 2027. Un prolungamento a suo modo importante, col giocatore che è in rosa dal 2017 e che nel tempo si è ricavato un ruolo da uomo spogliatoio nonostante le sole 6 presenze complessive.

La rimonta storica compiuta dalla Dea alla New Balance Arena di Bergamo, che dopo il 2-0 di una settimana fa al Signal Iduna Park, si impone per 4-1 in pieno recupero di secondo tempo grazie al rigore trasformato da Samardzic che permette ai suoi di approdare agli ottavi di finale, fa arrabbiare il Borussia Dortmund. Secondo i tedeschi, però, l'arbitro José Maria Sanchez non avrebbe dovuto fischiare il penalty dopo il colpo subito da Krstovic in area di rigore. I gialloneri hanno espresso su X tutta la propria frustrazione per la decisione del direttore di gara spagnolo: "Bensebaini para in area su Krstović e colpisce l'avversario alla testa. Senza alcuna intenzione…", il tweet contrariato del BVB.

Il Napoli dovrà fare a meno di Scott McTominay anche nel prossimo impegno di campionato. La decisione è ormai definita: il centrocampista non sarà a disposizione per la trasferta di sabato contro l’Hellas Verona al Bentegodi. L’assenza dall’allenamento congiunto disputato ieri contro il Giugliano ha confermato che i tempi non sono ancora maturi per il rientro.