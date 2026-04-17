Lazio, i convocati di Sarri per il big match contro il Napoli: c'è Daniel Maldini
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Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro il Napoli di domani, valida per il 33° turno di Serie A. È presente anche l'acciaccato Daniel Maldini, mentre come portieri ci sono Giacomone e Pannozzo visto l'infortunio di Furlanetto. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
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